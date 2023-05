Fondation Réno-Jouets: André-Philippe Gagnon et Alexandre Barrette ont Le don de faire rire

C’est le 7 juin au Théâtre Capitole que se tiendra la 3e édition du spectacle-bénéfice Le Don de faire rire, avec André-Philippe Gagnon et Alexandre Barrette, au profit de la Fondation Réno-Jouets. La soirée sera animée par Pascale Robitaille (TVA), sous la présidence d’honneur de Sébastien Ménard (Éditeur en chef, Journal de Québec) et Alex Harvey (Avocat, BCF Avocats d’affaires). Les dollars amassés permettront à la Fondation d’offrir un maximum de jouets de qualité à des familles et enfants dans le besoin. Les billets sont en vente sur theatrecapitole.com et une formule souper-spectacle est également accessible. Les détails sur reno-jouets.ca.