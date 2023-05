Georges St-Pierre: des examens sur son cerveau chaque année

«J’étais pas mal à 100% lorsqu’ils m’ont examiné. Les médecins n’ont rien vu comme quoi je souffrais de démence, de Parkinson ou d’Alzheimer, mais ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas le développer plus tard. La technologie actuelle ne peut pas le détecter à l’avance.»

• À lire aussi: Plus de sécurité pour les joueurs, dont les fameux casques rembourrés

Georges St-Pierre est bien conscient des dommages que son sport de prédilection, les arts martiaux mixtes, a pu causer à son cerveau durant sa longue carrière. L’ancien combattant n’a pas tardé avant de s’occuper de cette partie de son corps. Il l’a fait alors qu’il était encore au sommet de son art.

«J’ai travaillé pendant longtemps avec le spécialiste David Tinjuste, explique le Québécois. Puis, avant mon combat contre Michael Bisping en 2017, j’ai rencontré le neurologue Robert Cantu afin de m’assurer que j’étais correct pour me battre.

L’important, pour un athlète qui pratique un sport de contact, ce n’est pas seulement de faire des examens après sa carrière. Il doit aussi le faire pendant, parce qu’il y a des symptômes qui peuvent être repérés. C’est super important de les identifier avant qu’il ne soit trop tard.»

Durant sa carrière, St-Pierre a subi un seul revers par knock-out. C’était contre Matt Serra en 2007. Lors du seul round d’action, le Québécois avait été ébranlé à plusieurs reprises. L’arbitre avait arrêté le duel après une mitraille de coups à la tête.

Puis, lors des derniers combats de sa carrière, il est sorti de ses duels avec le visage tuméfié. On voyait plusieurs marques ou ecchymoses sur son visage.

Se tenir occupé

Pour GSP, être retraité ne signifie pas demeurer les bras croisés à la maison avec des millions dans son compte de banque. Bien au contraire. Il est engagé dans plusieurs projets au cinéma, dans le sport amateur ou à la télévision.

«Avoir une belle vie pour moi, c’est de me tenir occupé, souligne la fierté de Saint-Isidore. Je veux que mon cerveau reste stimulé, mais pas avec le même stress qu’auparavant.»

Mercredi, il a passé la soirée avec George Reinitz, un ancien lutteur qui a survécu aux camps de concentration durant la Deuxième Guerre mondiale. Une rencontre marquante.

«Il a vécu une vie incroyable. Il a failli mourir plusieurs fois et plusieurs membres de sa famille sont morts durant cette période. Il est maintenant âgé de 91 ans et il est encore très allumé.

Il m’a dit que la clé est de garder mon cerveau stimulé et de ne jamais arrêter de travailler. Il faut toujours faire ce qu’on aime. J’ai beaucoup appris de ça et je vais m’en souvenir toute ma vie.»

C’est fini

Georges St-Pierre est un combattant mythique dans le monde des arts martiaux mixtes. Même s’il a accroché officiellement ses gants en 2019, son nom est encore mentionné pour un combat potentiel.

«C’est fini ! Je suis encore en forme et les gens s’imaginent que je m’entraîne pour un combat. Je m’entraîne parce que c’est mon mode de vie et j’aime être en forme.

J’aime la confiance que ça m’apporte. Je vais continuer de m’entraîner jusqu’au moment où je vais mourir.»

Comme il l’a répété souvent, seul un combat contre Khabib Nurmagomedov aurait pu le faire sortir de sa retraite. Cependant, St-Pierre n’a jamais été en mesure d’en arriver à une entente satisfaisante avec Dana White et l’UFC.

Fait saillant

George St-Pierre sera le président d’honneur des championnats canadiens de lutte qui se dérouleront les 27 et 28 mai à la Place Bell. «La lutte, c’est un meilleur professeur de vie. Avant d’être bon, ça prend du temps.Tu te fais projeter au sol beaucoup de fois avant que tu puisses le faire à ton tour. C’est comme la vie. Tu ne peux pas être bon au début. C’est avec le travail et la persévérance que ça commence être le fun.»

Pas impossible que GSP soit l’exception

Georges St-Pierre a reçu des centaines de coups à la tête durant sa carrière dans l’octogone. Malgré tout, il ne ressent aucun symptôme d’une éventuelle dégénérescence de son cerveau. C’est possible, selon le neuropsychologue Dave Ellemberg.

«Lorsqu’on regarde la carrière de Georges St-Pierre, il a tout un historique de coups à répétitions multiples, a expliqué M. Ellemberg. Toutefois, j’ai déjà rencontré des personnes qui ont un historique semblable et qui vieillissent très bien.

Il est possible qu’il ait des mécanismes de résilience. Il est aussi possible que ce soit génétique avec des facteurs de protéines hormonales. On ne sait pas ce qui explique ce facteur de protection.»

Dans son cabinet, il rencontre des gens plus mal en point que GSP alors qu’ils ont subi beaucoup moins d’impacts à la tête.

«Ils ont trois ou quatre commotions. C’est quand même beaucoup, mais pas au niveau de Georges St-Pierre. Ils vieillissent très mal. Ils sont à la fin de la cinquantaine et ils ont le cerveau d’une personne de 75 ans.

Ce n’est pas garanti que St-Pierre va frapper un mur, mais il a plus de probabilités qu’une personne n’ayant pas subi de commotion cérébrale dans sa vie.»

Des tests assez poussés?

St-Pierre fait des suivis médicaux sur une base régulière. Est-ce que ses examens sont assez poussés? C’est la question que se pose M. Ellemberg.

«Je ne connais pas les tests que Georges a passés dans les dernières années, a mentionné M. Ellemberg. Je ne sais pas s’il a eu un bilan complet en neuropsychologie soit une évaluation de six heures avec plusieurs tests cognitifs. Ce ne sont pas seulement des scans ou des tests d’imagerie.»

Il a bien imagé ce qu’il avance.

«C’est comme si tu regardes un ordinateur de l’extérieur. Les fils ont l’air bien branchés et tout semble bien fonctionner. Cependant, lorsque tu examines le système d’exploitation de plus près, tu te rends compte qu’il ne fonctionne pas bien en faisant des tests plus poussés.»