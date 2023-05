Gilles Lehouillier en mission en France pour la Davie

Pour sa troisième mission économique en dix ans, le maire de Lévis, Gilles Lehouillier, part samedi en France pour visiter des chantiers navals dont les façons de faire pourraient inspirer la Davie.

« On parle d’un nouveau créneau fort dans la grande région de la Capitale-Nationale et de Lévis. C’est le plus gros projet économique des 20 dernières années dans la région », a affirmé M. Lehouillier, au Journal, quelques heures avant de prendre l’avion pour l’Hexagone où il visitera Paris, Toulon, Nantes et Nice toute la semaine prochaine.

Le mois dernier, après de longues d’années d’attente, le chantier lévisien de la Davie a officiellement réintégré la Stratégie canadienne de construction navale. Des investissements de 840 millions$ sont prévus, dont 519 millions$ du gouvernement du Québec.

8,5 milliards$ de retombées

Au cours des prochaines années, on s’attend à ce que le carnet de commandes de la Davie se chiffre à plus de 8,5 milliards$. Aussi, quelque 1800 travailleurs devraient s’ajouter aux 700 employés actuels pour construire sept brise-glaces, dont un polaire, pour la Garde côtière canadienne, en plus deux traversiers interprovinciaux.

Ces chiffres, qui peuvent donner le vertige, font régulièrement dire au maire Lehouillier que la construction navale à Lévis sera bientôt tout aussi importante que l’industrie aérospatiale à Montréal.

Mais un tel développement fulgurant doit être soigneusement accompagné par les autorités municipales, prévient-il. Des enjeux majeurs de planification territoriale, de logement, d’immigration et d’intégration vont ainsi se greffer au développement économique

« L’approche sera complètement différente, a prédit le maire. La construction navale à Lévis, ce n’est plus juste l’affaire de Lévis. Ça devient une affaire régionale et même suprarégionale où tous les partenaires vont être mis à profit autour de ça. »

Nouvel écosystème

Ce nouvel « écosystème » comprend évidemment les sous-traitants de la Davie. Mais il suppose aussi différents partenariats avec des acteurs municipaux. C’est d’ailleurs pour cela que le maire de Sorel sera également présent à cette mission française organisée par l’Association des fournisseurs de Chantier Davie.

La programmation de la mission prévoit les visites d’importants chantiers maritimes : Les Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire, la Rade de Toulon et la darse Vauban du port militaire de Toulon. Des rencontres sont également au programme avec le Groupement des Industries de Construction et Activités Navales (GICAN), qui réunit 260 organisations et industriels du secteur maritime français.