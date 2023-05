La boutique Roche Bobois de Québec: 50 ans et toujours avant-gardiste

Mercredi dernier, Roche Bobois conviait clients et fidèles partenaires pour célébrer le 50e anniversaire de la marque à Québec, en plus de dévoiler la toute nouvelle collection printemps-été. C’est en 1973 que la toute première boutique de la marque française Roche Bobois en Amérique du Nord a ouvert ses portes à une clientèle à la recherche de mobilier haut de gamme contemporain. Cinquante ans plus tard, le magasin de Québec situé au 9, rue de Courcelette, propose des nouveautés ainsi que ses pièces et collections phares ayant perdurées dans le temps et nées du talent de designers de renom, comme Hans Hopfer (Mah Jong et Informel) et Marc Berthier (Ozoo). À ce jour, la marque Roche Bobois compte 255 magasins dans 55 pays. Cinq ouvertures sont prévues d’ici fin 2023.

Photo ©optiquephotomarjorieroy