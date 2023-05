L'Agora du Port de Québec: solidement ancrée pour les années à venir!

Forte du succès de la saison dernière, l’Agora du Port de Québec revient cette année avec une programmation ambitieuse, du 27 mai au 16 septembre. Charlotte Cardin, Milky Chance, The Australian Pink Floyd Show, Mathieu Dufour et de nombreux autres artistes feront vibrer le magnifique amphithéâtre extérieur du Port de Québec. FLIP Fabrique y présentera d’ailleurs un tout nouveau spectacle gratuit intitulé Vacances. Une programmation cosmopolite et exceptionnelle à ne pas manquer!