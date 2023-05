Langues officielles: grâce à Ottawa, nos universités anglicisent bien les immigrants...

Le gouvernement fédéral vient de faire adopter sa réforme de la Loi sur les langues officielles. En théorie, on devrait y protéger davantage le français. En pratique, il reste beaucoup de travail à faire.

Les chiffres que vient de compiler l’Institut du Québec concernant les étudiants étrangers constituent un véritable affront au français. Parmi les candidats déjà acceptés par une université et une province, ceux qui parlent français et s’inscrivent aux études en français ont deux fois et demie plus de chances d’être refusés par le fédéral.

Or, c’est le fédéral qui a le dernier mot. Un candidat étudiant étranger a besoin de son visa fédéral pour mettre les pieds au Canada même si tout le reste est accepté.

Le fédéral refuse 20 % des candidatures en anglais et 50 % de celles en français. On répond qu’il s’agit d’un hasard dû à d’autres facteurs. À un moment, les bonzes fédéraux avaient même fait porter le blâme sur un logiciel informatique. C’est drôle, j’ai la conviction que si le hasard inverse se produisait, il y aurait une levée de boucliers au Canada anglais et les choses changeraient en une saison.

Le Québec perdant

L’impact au Québec est évident. Les universités anglophones comme McGill et Concordia font le plein d’étudiants anglophones. Les universités francophones se partagent le reste. C’est une autre source d’anglicisation du Québec, cette fois-ci via les universités.

Le gouvernement fédéral a déjà annoncé une volonté de restreindre l’écart entre l’acceptation d’étudiants francophones et anglophones. Mais sincèrement, avec les chiffres que nous voyons, ce n’est plus seulement un déséquilibre administratif à arranger. C’est un véritable scandale politique à redresser !

Le Québec a déjà tout un défi de franciser ses nouveaux arrivants. Le défi devient impossible lorsque les agissements fédéraux viennent favoriser une surreprésentation des anglophones parmi les étudiants étrangers.

Ce problème prend une importance particulière alors que leur nombre explose. Les étudiants étrangers représentent près de la moitié des immigrants temporaires, dont le nombre dépasse maintenant largement les immigrants réguliers.

Le gouvernement Legault

Le débat au Québec porte généralement sur le seuil d’immigration dit régulier, le fameux 50 000 fixé par la CAQ. Mais on évalue qu’au 31 décembre dernier, il se trouvait 290 000 immigrants temporaires au Québec. Six fois plus que le seuil discuté !

On nous répond toujours qu’étant des temporaires, on ne doit pas les compter de la même manière. C’est en partie vrai. Mais ayons en tête qu’un bon nombre de ceux qui arrivent comme étudiants planifient de rester au pays une fois diplômés. Ce qui nous convient très bien compte tenu de nos besoins de main-d’œuvre.

Le gouvernement Legault est loin d’être satisfait de la politique d’immigration mise en vigueur par Ottawa. Mais il semble avoir fait le choix d’éviter l’affrontement frontal. Or, cette stratégie tient de moins en moins la route.

Un parti qui demandait la totalité des pouvoirs en matière d’immigration il n’y a pas si longtemps ne peut pas aujourd’hui rester les bras croisés devant l’aberration.