Le plan du (long) week-end

Un rosé de soif et deux jolis rouges à siroter pour bien profiter de la longue fin de semaine des Patriotes.

Buvez moins. Buvez mieux.

Gesellmann, ZB 2020, Burgenland, Autriche

24,65 $ - Code SAQ 15110288 -13,5 % - Bio

ZB pour désigner les deux cépages dominants (zweigelt et blaufränkisch) de cet excellent assemblage autrichien auquel on ajoute un peu de pinot noir. Un nez invitant de cerise, de framboise, de réglisse, de poivre et de rose. Fruité croquant en bouche avec une acidité énergique, une bonne amplitude et une longueur fort agréable. À servir frais avec les grillades. Capsule à vis pour éviter les mauvaises surprises.

★★★ $$ 1⁄2

Domaine Clavel, Mescladis 2022, Pic St-Loup, France

20,00 $ - Code SAQ 12924770 – 12,5 % - Bio

J’ai envie de vous crier : garrrrrrrrrrrrrochez-vous avant qu’il n’en reste plus !!! D’ailleurs, à la photo, on voit bien qu’il nous a été difficile d’en prendre qu’un seul verre... Un rosé à la fois gourmand et léger, bien parfumé avec des notes de melon, de fraise et d’acacia. Bien sec tout en montrant une trame caressante, il se laisse boire (trop) facilement.

★★★ $$

Lone Birch, Syrah 2020, Yakima Valley, États-Unis

24,10 $ - Code SAQ 15138387 – 14,5 %

Belle découverte que cette syrah de l’État de Washington. C’est juteux à souhait, un fruité mûr et enrobant, des tanins lisses et une bonne acidité. Parfums de violette, de cassis et d’épice. Parfait pour accompagner les viandes marinées.

★★★ $$ 1⁄2

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.