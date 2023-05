Québec: les centres de vaccination ouverts malgré la levée de l’alerte maximale contre la COVID-19

Les centres de vaccination ouverts durant la COVID-19 deviendront des centres multiservices, selon le processus de transformation qui est en cours.

Avec la levée de l’alerte maximale sur la pandémie de la COVID-19 par l’Organisation mondiale de la santé au début du mois, le CIUSSS de la Capitale-Nationale (CIUSSSCN) a choisi de maintenir les centres de vaccination toujours existants ouverts, mais ceux-ci subiront une transformation dans leur offre de services.

À Québec, trois sites sont toujours actifs, soit ceux situés aux Galeries de la Capitale, à Laurier Québec et aux Promenades Beauport à raison de 4 à 5 journées par mois pour chacun des emplacements. Pour les rendez-vous ouverts, ceux-ci sont pris par la clientèle elle-même dans une proportion de 85%.

«Cela répond à la demande autant pour la vaccination COVID que pour celle du zona», a expliqué Annie Ouellet, porte-parole du CIUSSSCN.

Deux autres sites, sur le territoire, sont aussi toujours actifs, dont un dans Charlevoix ainsi qu’un autre dans Portneuf. Ces derniers sont ouverts à raison de 2 journées par mois.

Le zona dans la mire

Même si la pandémie semble être chose du passé, il n’en demeure pas moins que des vaccins continuent d’être administrés.

Du 15 avril au 15 mai, 1928 vaccins ont été donnés contre la COVID-19 et 497 vaccins contre le zona sur le territoire du CIUSSSCN.

Depuis le 1er mai, un programme gratuit de vaccination contre le zona a été implanté au Québec pour certaines clientèles cibles comme les personnes âgées de 50 ans et plus et les personnes de 18 à 49 ans dont la condition médicale augmente leur risque de contracter le zona.

Le gouvernement a fait l’annonce de l’entrée en vigueur de ce programme au printemps dernier. Au Québec, on dénombre chaque année environ 27 000 cas de zona, 600 hospitalisations et 10 décès causés par la maladie, dont environ 80% surviennent chez des personnes âgées de 80 ans et plus. En 2018, le coût moyen du zona, pour le système de santé québécois, était estimé à 25 M$ annuellement.

Dans la foulée de cette nouvelle opération, le CIUSSSCN a donc décidé de maintenir ouverts les centres de vaccination qui subsistaient depuis la COVID-19.

«Les sites sont maintenus, mais nous sommes en processus de transformation. Les centres de vaccination/dépistage vont devenir des centres “multiservices” avec une offre complémentaire de vaccination, dépistage, prélèvements et autres activités qui pourraient s’ajouter éventuellement», a ajouté Mme Ouellet.

«On parle par exemple de dépistage COVID, d’influenza et des prélèvements sanguins. Ces centres de services pourraient être utilisés également pour d’autres nouvelles campagnes de vaccination ou de mise à jour de vaccination, tels que le zona», a-t-elle poursuivi.

Le dépistage contre la COVID-19 reste indiqué entre autres pour des personnes vulnérables qui doivent subir une opération.