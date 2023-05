Brent Burns a surpassé une marque de Raymond Bourque

Le défenseur des Hurricanes de la Caroline Brent Burns est devenu dans la nuit de jeudi à vendredi le premier hockeyeur de 38 ans et plus dans l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH) à avoir joué le plus grand nombre de minutes depuis que la LNH comptabilise le temps de glace.

Le vétéran a passé 54 min 43 s sur la surface glacée contre les Panthers de la Floride, dépassant les 53:26 d’action de Raymond Bourque le 30 avril 1999, lors du cinquième match de la série de premier tour opposant les Bruins de Boston aux Hurricanes de la Caroline.

Fait intéressant, Bourque avait à l’époque fracassé ce record au PNC Arena de Raleigh. Le Québécois avait obtenu une mention d’aide sur le but gagnant en deuxième prolongation marqué par Anson Carter. Le numéro 77 avait enfilé l’aiguille plus tôt en début de troisième engagement.

Burns a également surpassé une autre marque durant le match amorcé jeudi soir. Il est devenu le quatrième patineur âgé de 35 ans et plus à atteindre les 50 minutes d’utilisation. Sergei Zubov avait réussi cet exploit à deux reprises, soit en 2007 et en 2008.

Le 11 avril 2007, Zubov avait été utilisé pendant 55:08 dans une défaite de 5 à 4 des Stars de Dallas contre les Canucks de Vancouver. Le membre du Temple de la renommée du hockey avait aussi joué 53:50 au cours du sixième match de la série de deuxième tour qui avait lieu le 4 mai 2008. Cette rencontre s’était soldée par un triomphe de 2 à 1 en quatrième prolongation face aux Sharks de San Jose.