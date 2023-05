LNH: dur lendemain de veille pour Anthony Duclair et les Panthers de la Floride

Anthony Duclair l’a admis, ses coéquipiers et lui n’étaient pas tout à fait remis physiquement et mentalement vendredi après-midi de leur match de la veille, le sixième plus long de l’histoire de la LNH.

Dans l’autobus de la Floride, après une courte réunion d’équipe, Duclair était heureux d’avoir été au cœur d’une rencontre marquante qui s’est échelonnée sur près de six heures.

«C’était incroyable comme expérience, a lancé d’emblée l’attaquant des Panthers, auteur de deux mentions d’aide dans ce gain de 3 à 2 face aux Hurricanes de la Caroline. Comme plusieurs, c’était le match le plus long de ma carrière. C’était très dur sur le corps, mais on est bien contents de s’en être sortis du côté des gagnants.»

Il était presque 2h dans la nuit de jeudi à vendredi quand Matthew Tkachuk a déjoué Frederik Andersen, avec 13 secondes à faire à la quatrième prolongation de premier rendez-vous de la finale de l’Association de l’Est. Sept périodes, ça équivaut à plus de deux parties.

«C’est moi qui vais scorer»

Les Panthers peuvent dire un gros merci à leur gardien Sergei Bobrovsky, qui a été bombardé de 65 lancers. Et Duclair peut remercier ses coéquipiers. Ils ont résisté quand l’ancien des Remparts s’est retrouvé au cachot pour bâton élevé au milieu de la période initiale supplémentaire.

Et même quand la formation floridienne s’est fait refuser un but lors la première prolongation, en raison d’un geste d’obstruction sur le gardien, jamais les joueurs de Paul Maurice n’ont abandonné.

«À chaque entracte, dans la chambre, on se disait: “c’est moi qui vais scorer, on finit ça là”, a relaté Duclair, qui a changé souvent de gants et remis du tape sur sa palette. Mais il ne fallait pas se laisser distraire. On devait rester concentrés sur notre plan de match et continuer de travailler fort. Même si on ne marquait pas, on jouait bien en défense. On gardait confiance en nos coéquipiers, parce qu’on a le talent pour finir la job.»

Duclair a passé près de 36 minutes sur la patinoire. C’est son défenseur Brandon Montour qui a été le joueur le plus utilisé des deux équipes avec un temps de glace de 57 min et 56 s. C’est pratiquement un match complet!

Bananes, oranges et eau

Les joueurs des Panthers ont dû attendre à leur retour à l’hôtel avant de pouvoir manger un vrai repas. Pas question de se commander du poulet comme d’autres équipes l’ont déjà fait lors d’un match interminable.

«Dans le vestiaire, on avait des bananes, des oranges, plein de shakes, des trucs avec des protéines et des électrolytes», a raconté Duclair.

«J’ai bu beaucoup d’eau et pour moi, c’était le secret, a poursuivi l’ailier de 27 ans. Ça m’a vraiment aidé.»

Espérons que les traitements et les bains froids prévus vendredi après-midi feront effet, car les Panthers et les Hurricanes croiseront le fer de nouveau samedi soir, à Raleigh.