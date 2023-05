Miley Cyrus a porté de la culpabilité et de la honte à cause de ses controverses passées

Miley Cyrus s'est sentie coupable et honteuse à cause de ses controverses passées.

Dans une interview pour le numéro 2023 de British Vogue publiée jeudi (18 mai 23), l’interprète de Flowers a fait référence à certaines de ses performances les plus controversées, comme lorsqu'elle a fait un twerk contre le pelvis de Robin Thicke sur scène lors des MTV Video Music Awards 2013. Réfléchissant aux réactions, la musicienne s'est demandé cependant si elle méritait d'être aussi «sévèrement jugée».

«Je me suis sentie coupable et honteuse pendant des années à cause de la controverse et de la colère que j'ai causée, a-t-elle déclaré. Maintenant que je suis adulte, je réalise à quel point j'ai été jugée durement. J'ai été durement jugée par les adultes lorsque j'étais enfant et maintenant, en tant qu'adulte, je réalise que je ne jugerais jamais durement un enfant.»

En outre, Miley Cyrus insiste sur le fait qu'elle ne se considérait pas comme une «personne qui cherche à attirer l'attention», mais qu'elle essayait simplement de se détacher de son image d'idole des jeunes et du personnage qu'elle incarnait dans la série de Disney Channel, Hannah Montana.

«J'attirais l'attention sur moi parce que je me séparais du personnage que j'avais incarné. À 20 ou 21 ans, n'importe qui a plus de choses à prouver. Je ne suis pas mes parents. Je suis qui je suis», conclut la chanteuse et comédienne.