«No french, no tip.» Ou la bataille quotidienne pour se faire servir en français à Montréal

J’ai passé la semaine à Montréal. J’étais heureux de retrouver ma ville après quelques mois à l’étranger.

Mais une chose m’a frappé, comme elle me frappe chaque fois que j’y reviens : il est de plus en plus difficile de s’y faire servir en français.

Agressivité

Je ne parle pas de quartiers majoritairement anglophones où le français a été historiquement maltraité. Je ne parle même pas du centre-ville, où vivre en français relève du parcours du combattant. Je parle de quartiers où les Québécois francophones sont majoritaires, et où, jusqu’à tout récemment, la culture québécoise représentait la norme.

Il n’en est plus ainsi.

En 15 ans, dans les commerces, nous sommes passés de bonjour, à bonjour-hi, à hi-bonjour, à hi tout court. C’était prévisible.

Je note, par ailleurs, qu’il s’agit moins d’une ignorance maladroite du français, que d’un refus agressif de le parler.

Oh ! Si le Québécois francophone insiste, on trouvera bien quelqu’un pour lui parler français. On lui aura alors offert cet accommodement raisonnable consistant à se faire servir dans sa langue dans sa propre ville.

On le voit encore plus quand vient le temps de commander un repas chez soi.

À peu près chaque fois, le livreur dira: «english, english, no french».

Ce à quoi j’ai pris l’habitude de répondre avec les années: no french, no tip. Pas de français, pas de pourboire.

Pourboire

C’est un geste dérisoire. Mais aussi un geste de bon sens. La plupart des livreurs, soudainement, se rappellent qu’ils savent dire merci. C’est déjà ça de pris.

Je suis convaincu d’une chose : les Québécois poussent la tolérance jusqu’à la bonasserie, jusqu’à la bêtise. S’ils ne sont pas capables d’être assez fermes pour ne plus se laisser faire, comme s’ils étaient de trop dans leur propre pays, ils finiront par disparaître bien avant la fin du siècle.