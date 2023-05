Parlez-vous le charabia?

Bientôt, il faudra créer un nouveau dictionnaire. Le Dictionnaire du charabia. Quelle est donc cette langue ? C’est le langage des fonctionnaires wokes.

COMMUNAUTÉS EN QUÊTE D’ÉQUITÉ ?

Le Fonds des médias du Canada, qui finance des émissions dramatiques, des documentaires, des émissions jeunesse et des variétés, a une nouvelle politique qui a été communiquée aux producteurs.

Je reproduis ici intégralement le texte intitulé : Positionnement narratif.

« Le FMC s’engage à encourager une création de contenu responsable qui soit représentative de l’ensemble des individus et communautés. Les projets dont l’intrigue, les personnages principaux ou les thèmes sont liés à des Peuples autochtones ou à des communautés en quête d’équité doivent être créés par des individus qui sont en position de raconter ces histoires. »

« ‘‘Être en position de’’ signifie : Appartenir à l’un des Peuples autochtones ou à l’une des communautés en quête d’équité concernés par le projet ; ou être en mesure de présenter les démarches qui ont été et seront adoptées pour s’assurer de créer le contenu de façon responsable, réfléchie et sans préjudice.

Plus une créatrice ou un créateur de contenu est éloigné des Peuples autochtones et des communautés en quête d’équité représentés, plus les mesures dont elle ou il devra attester doivent être significatives. »

Je continue avec le charabia du Fonds des médias...

« ‘‘Communautés en quête d’équité’’ comprend les personnes qui s’identifient comme femmes, les membres d’une communauté inuite, métisse et de Premières Nations, les membres d’une communauté racisée, 2SLGBTQ+, les personnes en situation de handicap, les personnes provenant d’une région et les membres d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire. »

Pour que ce soit plus clair : « ‘‘Communautés racisées’’ renvoie aux communautés afro-descendantes ou noires et aux autres communautés non blanches. Le FMC convient que la racialisation est un construit social qui ne peut être déterminé uniquement par l’ascendance ou un test d’ADN, mais qu’il s’agit d’une reconnaissance collective que les membres de ces communautés sont perçus comme étant ‘‘non blancs’’ et qu’ils se butent à des obstacles particuliers et font l’objet de préjugés et de discrimination au sein de la société canadienne. »

« Le FMC utilise l’acronyme 2SLGBTQ+ pour faire référence aux personnes qui s’identifient ouvertement comme bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, non binaires ou queers, ou de toute autre orientation sexuelle et identité de genre outre l’hétérosexualité cisgenre. »

« Ces personnes n’ont pas nécessairement un sentiment d’appartenance à la communauté 2SLGBTQ+, mais ont souvent en commun des expériences de discrimination et d’exclusion au sein de la société. »

« La terminologie utilisée dans ces définitions est en constante évolution, au fur et à mesure que le FMC prend des mesures pour faire progresser l’équité, la diversité et l’inclusion dans ses pratiques. Si vous souhaitez suggérer des changements, veuillez communiquer avec nous. »

DE KESSÉ ?

Voulez-vous que je vous traduise ça en langage clair ? Si vous voulez raconter l’histoire d’un paraplégique innu non binaire, vous devez vous-même être paraplégique, innu et non binaire. Plus vous êtes éloigné de la réalité des paraplégiques innus non binaires, plus vous devez démontrer que vous avez fait des démarches pour vous approcher de la réalité des paraplégiques innus non binaires.

Si vous êtes un homme blanc hétéro, vous ne racontez que des histoires d’homme blanc hétéro.

Mais pas sûr que vous allez obtenir du financement.