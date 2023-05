«Promis juré»: il y aura un défilé cette année annonce Fierté Montréal

Contrairement à l’an dernier, il devrait bel et bien y avoir un défilé de la fierté gaie dans les rues de la métropole durant le Festival Fierté Montréal du 3 au 13 août, ont «promis juré» les organisateurs vendredi.

«En plus du Défilé de la Fierté qui aura lieu le 13 août [...] (il y aura un Défilé, promis, juré!), Fierté Montréal organise à nouveau deux Journées communautaires qui auront lieu [...] au cœur du Village, les 11 et 12 août», a annoncé le Festival Fierté Montréal dans sa programmation.

Le Défilé de la Fierté, qui avait été annulé à la dernière minute l’an dernier au grand désarroi de ceux qui s’étaient déplacés pour l’évènement, se tiendra le long du boulevard René-Lévesque, pour clore les célébrations le 13 août.

«L’an dernier, dans des circonstances difficiles, les communautés ont dit haut et fort que la fierté est inextinguible. Nous revenons avec une édition forte qui, nous l’espérons, est à la hauteur de leurs aspirations», a ainsi déclaré Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal.

Écoutez l'entrevue de Sophie Durocher avec Simon Gamache, directeur général de Fierté Montréal via QUB radio :

Entre le 3 et le 13 août, de nombreuses activités auront également lieu au travers de la ville, notamment à l’Esplanade du Parc olympique, dans le Village et au Casino de Montréal.

«Quinze grands spectacles gratuits et plus de 150 artistes, dont 95 % issu·e·s de la diversité sexuelle et de genre, se succèderont sur les scènes du plus grand rassemblement 2SLGBTQIA+ de la Francophonie», peut-on lire dans le communiqué.

Parmi les artistes, les chanteuses Klô Pelgag et Safia Nolin, ainsi que la drag-queen Rita Baga sont attendues sur la scène de l’Esplanade du Parc Olympique. Un Party de la Fierté, le 5 août au Casino, accueillera également la drag-queen Barbara.

«Nous voulons surtout faire vivre la magie de l’inclusion et de la diversité avec cette mise de l’avant délibérée des artistes de la relève et des artistes racisé·e·s. Nos allié·e·s sont invité·e·s au party», a indiqué le directeur de la programmation de Fierté Montréal, Chris Ngabonziza.