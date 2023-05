Quatre prolongations: 12 livres de moins et des risques d'accidents cardiaques

Pendant que les amateurs peinent à rester éveillés au beau milieu de la nuit pour suivre leurs exploits, les joueurs de hockey qui se prêtent à l’exercice de matchs marathons comme celui entre les Panthers et les Hurricanes jeudi doivent trouver tous les moyens imaginables pour pousser la machine plus loin. Le plaisir peut devenir un supplice.

• À lire aussi: Les Remparts peuvent remporter le trophée Gilles-Courteau ce soir: cinq choses à savoir avant le match no. 5 de la finale de la LHJMQ

• À lire aussi: Des statistiques hallucinantes du premier match de la finale de l’Est!

• À lire aussi: Jonathan Marchessault rêve au retour des Nordiques

La réaction des Panthers en disait long après le but victorieux survenu à la toute fin de la quatrième période de prolongation, peu avant 2h du matin. Matthew Tkachuk a vite pointé vers la sortie en invitant les siens à venir célébrer son exploit dans le confort du vestiaire. Personne n’avait envie d’étirer la sauce une minute de plus.

Le match était en branle depuis 5 heures et 48 minutes, bien assez pour que le moteur frôle l’explosion.

«Les dangers, une fois rendu là, deviennent nombreux. Il y a risque d’accident vasculaire ou cardiaque. Avec la fatigue, tu n’as plus les mêmes réflexes et le potentiel habituel de protection.

«Ça prend un gagnant, mais il faut que ça finisse. Plus tu avances, plus tu deviens comme un véhicule dans le désert qui surchauffe», image le physiothérapeute Jacques Lavergne, qui a longtemps exercé son métier avec les Nordiques et qui continue d’être aux petits soins des sportifs à ce jour.

Jean-Claude Tremblay / Journal de Quebec

Des livres en moins

Évidemment, aucun gourou des régimes alimentaires ne concoctera un cocktail plus explosif pour perdre du poids qu’un match de hockey qui n’en finit plus de finir.

Pour certains, comme le défenseur des Panthers Brandon Montour, c’est un véritable tour de force que de simplement tenir debout, lui qui a passé un total hallucinant de 57 minutes 58 secondes sur la glace.

«Un joueur peut facilement perdre 10 à 12 livres dans un match aussi long. Ça va dépendre aussi du genre d’équipement que les joueurs aiment porter. C’est beaucoup mieux aujourd’hui avec des équipements synthétiques et bien ventilés. On n’est plus à l’époque des gants de cuir et des combines en coton qui deviennent très pesants dès que c’est mouillé, mais quand même!» a expliqué Lavergne.

Les fameuses crampes

Les problèmes les plus fréquents qui guettent les joueurs sont la déshydratation et les crampes, sans parler du potentiel de blessures.

«Tu as beau prendre de l’eau ou d’autres breuvages à base d’électrolytes, tu ne finis plus par récupérer ce que tu perds. Les gars en viennent à manger des trucs sucrés comme des barres énergétiques. Trop de liquides dans un estomac vide, ça peut provoquer des malaises, même des vomissements», rappelle le physiothérapeute d’expérience.

«Plusieurs joueurs vont avoir des crampes. Des douleurs articulaires apparaissent parce que tu surtaxes ton corps. Ça devient aussi excessivement exigeant pour le dos. Il y a des exercices à faire en prenant des positions pour allonger les muscles sans trop les étirer pour ne pas provoquer une réaction inverse comme une crampe. C’est important de faire des petits massages ou des points de pression pour soulager.»

Bains glacés et yoga

Dans le vestiaire entre les périodes de prolongation, chacun trouve sa méthode pour se préparer à revenir sur la glace le plus frais et dispo possible.

«Certains gars vont préférer se changer au complet et remettre des combines sèches. Il y en a même qui vont prendre une douche tiède rapide. Ils vont changer de bas ou de gants pour donner tous les moyens au corps de ventiler le plus possible pour refroidir», indique Lavergne.

Et qu’en est-il des durs lendemains de veille, quand le corps est meurtri et que la tête ne demande qu’à déclarer forfait?

«Plusieurs se retrouvent dans les bains glacés. Le lendemain, certains joueurs vont quand même sauter sur la glace ou aller en gymnase, mais juste pour brûler un peu d’acide lactique et réactiver les muscles endoloris. Il faut juste garder la volonté du corps à bouger. De plus en plus de joueurs font aussi des séances de yoga pour prendre conscience de leur positionnement corporel», signale l’ancien Nordiques.

LES SIX PLUS LONGS MATCHS DE L’HISTOIRE DE LA LNH

1. Red Wings de Detroit contre Maroons de Montréal

24 mars 1936 (2 h 56 min 30 s)

Mud Bruneteau a donné la victoire de 1-0 aux Red Wings en marquant à la 17e minute de la sixième période de prolongation, à 2 h 25 dans la nuit.

2. Bruins de Boston contre Maple Leafs de Toronto

3 avril 1933 (2 h 44 min 46 s)

Ken Doraty a tranché pour les Leafs en marquant l’unique but du match en sixième prolongation.

3. Flyers de Philadelphie contre Penguins de Pittsburgh

5 avril 2000 (2 h 32 min 01 s)

Keith Primeau a déjoué Ron Tugnutt pour donner une victoire de 2-1 aux Flyers en cinquième prolongation, à 2 h 30 du matin.

4. Blue Jackets de Columbus contre Lightning de Tampa Bay

11 août 2020 (2 h 30 min 27 s)

Durant la pandémie, sans partisans, Seth Jones a joué 65 minutes dans une cause perdante, quand Brayden Point a procuré un gain de 3-2 au Lightning en cinquième prolongation.

5. Ducks d’Anaheim contre Stars de Dallas

24 avril 2003 (2 h 20 min 48 s)

Petr Sykora a touché la cible pour les Ducks à la première minute de la cinquième prolongation dans un gain de 4-3, lors duquel Jean-Sébastien Giguère a réussi 60 arrêts.

6. Panthers de la Floride contre Hurricanes de la Caroline

18 mai 2023 (2 h 29 min 47 s)

Matthew Tkachuk a permis aux Panthers de l’emporter 3-2 en toute fin de quatrième prolongation, tandis que Sergei Bobrovsky a repoussé 63 rondelles.

DE LONGS MARATHONS DANS D’AUTRES SPORTS

Tennis

John Isner contre Nicolas Mahut

Wimbledon 2010 (11 h 05 min – sur 3 jours)

Baseball

Red Sox de Pawtucket contre Red Wings de Rochester

1981 (33 manches)

Durée de plus 8 heures et conclusion 2 mois après le rendez-vous initial

Basketball

Olympians d’Indianapolis contre Royals de Rochester

1951 (6 prolongations)