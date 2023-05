Rehaussez votre apéro avec ces tranches de poires aux crevettes et à l’avocat

Voici une recette surprenante où les poires se métamorphosent (presque !) en craquelins. En plus d’impressionner la galerie, ces tranches de poires juteuses recouvertes d’un délicieux mélange de crevettes et d’avocats se prêtent bien à un apéro printanier, sans que ce soit compliqué !

Portions : 6

Préparation : 15 min

INGRÉDIENTS

Pour les crevettes à l’avocat

400 g de crevettes nordiques surgelées, décongelées et égouttées

1 avocat, coupé en cubes

30 ml (2 c. à soupe) de mayonnaise

7,5 ml (1/2 c. à soupe) de sambal oelek (ou de sriracha)

7,5 ml (1/2 c. à soupe) de coriandre fraîche, ciselée

5 ml (1 c. à thé) de miel

Le zeste et le jus de 1/2 lime

4 à 6 poires, coupées en tranches

Graines de sésame noires, pour garnir

PRÉPARATION

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients « pour les crevettes à l’avocat ».

Trancher les poires. À l’aide d’une petite cuillère à crème glacée d’une capacité de 30 ml (2 c. à soupe) ou d’une cuillère de service, déposer la garniture de crevettes sur chaque tranche. Placer dans une grande assiette de service et garnir de graines de sésame noires.

Les conseils de Science et Fourchette

En plus d’être l’une des crevettes les plus savoureuses, les crevettes nordiques sont considérées comme un choix de pêche durable. Au printemps, il est même possible de la retrouver à l’état frais, cuite et non décortiquée.