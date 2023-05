Photo fournie par le Manoir de la Rivière

Né à Saint-Apollinaire dans le comté de Lotbinière, troisième d’une famille de 11 enfants, Réal Martineau (photo) a célébré, le 15 mai dernier, son 102e anniversaire de naissance à la résidence Manoir de la Rivière dans l’arrondissement Cap-Rouge. Lorsqu’il était à la petite école, sa mère rêvait qu’il opte pour la prêtrise. Premier de classe, il décida de poursuivre ses études classiques au Collège St-Laurent à Montréal. Par la suite, il devient agronome au Collège d’agriculture de La Pocatière en 1948. Il obtient une bourse de 2 ans pour faire sa maîtrise en science à l’Université McGill, en anglais. En 1955, il a rencontré sa belle Pierrette, à Ottawa, avec qui il s’est marié et a eu 3 enfants (2 garçons et une fille). Leur mariage dure toujours, depuis 68 ans, malgré le fait qu’ils soient maintenant séparés en raison de la maladie. Celui qui a joué au golf à sa retraite et profité de son chalet au bord du lac O’Neil dans Portneuf est toujours de bonne humeur. Il avoue que c’est le secret de sa longévité.

Festin marin encore réussi

Photos fournies par la Fondation Élan

Ce qui ne devait être qu’une idée de repli en temps de pandémie s’est transformé en événement des plus « prisés » par la communauté. Avoir accès à du homard frais pêché, livré de quai à quai en quelques heures seulement s’est transformé en véritable « fête des Mers », juste à temps pour la fête des Mères. Le 3e Festin marin, concocté par la brigade du Quarante 7, a permis d’amasser 54 511 $ net au bénéfice de la Fondation Élan, la fondation de l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ), et des 11 000 personnes qui reçoivent les services de l’IRDPQ du CIUSSS de la Capitale-Nationale annuellement. Ce précieux don sera prioritairement dévolu à l’adoption d’un nouveau chien de thérapie dédié à la clientèle des enfants. Une brigade de matelots énergiques s’était donné rendez-vous au petit matin, samedi dernier, pour emballer, distribuer et livrer les homards, et pour diriger et accueillir tous les participants. Un véritable feu roulant qui a permis de distribuer 1840 homards en trois heures seulement.

Anniversaires

Photo d’archives

Andy Dépatie (photo), de Dépatie Stratégie Inc, qui œuvre dans le monde des affaires depuis plus de 50 ans, 78 ans... Sam Smith, auteur-compositeur-interprète britannique, 31 ans... Georges St-Pierre, GSP, ex-champion du monde de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) et considéré comme l’un des plus grands combattants de MMA de toute l’histoire, 42 ans... Mario Dumont, animateur et analyste politique à TVA et LCN, 53 ans... K. J. Choi, golfeur sud-coréen, 53 ans... Jean-Marie Lapointe, comédien, acteur et animateur, 57 ans... Marc Bureau, ex-hockeyeur de la LNH, 57 ans... Jocelyn « Joe » Faucher, ex-joueur des Remparts de Québec (1977-1980), propriétaire du salon de quilles Quillorama Frontenac, 63 ans... Louise-Josée Mondoux, ex-animatrice télé, 69 ans... Grace Jones, chanteuse et actrice, 75 ans.

Disparus

Photo d’archives Alain Décarie

Le 19 mai 2021 : Gilbert Comtois (photo), 83 ans, comédien québécois et co-fondateur du Théâtre la Marjolaine à Eastman... 2017 : Rich Buckler, 68 ans, dessinateur américain et scénariste de comics... 2016 : Morley Safer, 84 ans, journaliste canado-américain, figure emblématique de la célèbre émission 60 Minutes à CBS... 2015 : Happy Rockefeller, 88 ans, 2e dame des États-Unis (1974-1977) en tant qu’épouse du vice-président des États-Unis Nelson Rockefeller... 2014 : Franz-Paul Decker, 90 ans, maestro et ancien directeur musical de l’OSM, de 1967 à 1975... 2013 : Charles E. Guérette, 81 ans, père de l’ex-conseillère municipale de la Ville de Québec Anne Guérette... 2010 : Robert Laffont, 93 ans, éditeur français... 2006 : Freddie Garrity, 69 ans, chanteur principal du groupe Freddie and the Dreamers... 1994 : Jacqueline Kennedy Onassis, 64 ans... 1935 : Thomas Edward Lawrence, 46 ans, dit Lawrence d’Arabie.