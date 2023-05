Une ex-secrétaire qui a payé son mariage et son voyage de noces en fraudant ses patrons risque la prison

Une ex-secrétaire de la Rive-Sud risque la prison pour avoir fraudé son employeur afin de payer son mariage et son voyage de noces, notamment.

« Je suis vraiment désolée », a déclaré Nancy McKinnon à ses victimes, dont elle a dépouillé pour près de 250 000 $, aujourd’hui au palais de justice de Longueuil. Elle avait plaidé coupable il y a deux ans.

Travaillant comme adjointe administrative de 2012 à 2015 au sein de l’entreprise Béton Concept AM, Mme McKinnon a profité de ses fonctions pour se payer du luxe avec les cartes de crédit et de débit de la compagnie.

Elle s’est ainsi offert des voyages, une robe de mariée, la location d’une salle de réception pour les noces et des soins esthétiques, entre autres. Elle s’était aussi frauduleusement donné des augmentations salaires, puisqu’elle avait aussi la charge de la comptabilité.

« Je n’ai plus rien... Mais je veux continuer de travailler et de rembourser », a affirmé Mme McKinnon, à l’occasion des représentations sur sentence.

250 000 $ à rembourser

La Couronne réclame une peine de deux ans de prison pour son crime, ainsi qu’un remboursement des sommes volées. Pour sa part, l’avocat de Mme McKinnon a plaidé pour une peine en collectivité.

S’adressant à la cour avec émotion, l’ex-copropriétaire de Béton Concept AM, Alain Michaud, a souligné avoir dû « réapprendre à être lui-même » à la suite de cette fraude.

L’entreprise, qu’il avait fondé près de 10 ans auparavant et qu’il espérait léguer à son fils, a dû être vendue. Les sommes subtilisées par Mme McKinnon ont entraîné des mises à pied et un grave manque de liquidités. Il est aussi passé de patron à employé.

La Couronne a évoqué l’abus de confiance et les stratagèmes variés de Mme McKinnon, « pour assouvir [ses] désirs de magasinage ». Cette dernière a quant à elle reconnu un problème d’achats compulsifs, alors qu’elle cherchait à plaire.

Descente aux enfers

Livrant un témoignage entrecoupé de sanglots, la fraudeuse a pour sa part raconté sa descente aux enfers à la suite de son crime. « Je me haïssais », a-t-elle dit.

Elle a affirmé avoir fait une tentative de suicide et perdu cinq emplois et un logement à cause de ses antécédents.

Aujourd’hui infirmière auxiliaire, elle travaille avec une agence de placement avec l’aval de son ordre professionnel.

Selon son avocat, elle n’a pas remboursé plus de 1500 $ aux victimes, car déjà environ le tiers de son salaire est saisi à la source par les gouvernements fédéral et provincial pour des impôt impayés depuis plusieurs années.

Ce dernier a ajouté que la « meilleure façon » de rembourser les victimes est de permettre à Mme McKinnon de purger sa peine en collectivité, puisqu’elle perdrait son emploi en allant en prison.

Le juge devra trancher d’ici septembre prochain.