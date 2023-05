CAREAU, Sylvie



À l'Hôpital Général de Montréal, le 31 mars 2023, à l'âge de 56 ans, est décédée Madame Sylvie Careau, fille de Madame Lise Bussières et de feu Monsieur Yvan Careau. Elle demeurait à Montréal. La famille recevra les condoléances en présence des cendres au :à 14 h 30, suivi de l'inhumation au cimetière à 15 h. Elle laisse dans le deuil outre sa mère, ses frères : Michel (Nathalie Dubé), Denis (Nathalie Mac Kay), et Serge (Marie-Claude Béland), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et autres parents.