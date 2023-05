GOSSELIN, Réal



À Québec, le 12 mai 2023, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Réal Gosselin, conjoint de madame Lyne Thériault. Il était le fils de feu madame Yvette Dumont et de feu monsieur Louis-Philippe Gosselin. Il demeurait à Québec (arr. Beauport).La famille vous accueillera le vendredi 26 mai à compter de 12h au centre commémoratifMonsieur Gosselin laisse dans le deuil sa conjointe Lyne Thériault ; sa fille bien-aimée Sarah-Maude ; ses sœurs et ses frères : Nicole (Robert Giroux), Francine (Daniel Hardy), Régent, Yves (Christine Bernier) et feu Daniel ; son filleul Louis-Philippe Gosselin ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Thériault: Martial (Julie Plamondon), Sylvie (Jacques Moisan), Pierre, Michelle (feu Jean-Roch Labbé), Jocelyn (Linda Lavoie), Richard (Sylvie Denis), Martine et Sonia Arsenault (Pierre Foisy) ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial à son employeur au cours des 25 dernières années soit Sobeys qui a été bon pour lui (reconnaissance et générosité) ainsi que ses collègues avec qui il a partagé d'excellents moments de camaraderie et relevé d'intéressants défis. Une mention spéciale pour le personnel du CLSC Orléans pour leur dévouement et leur professionnalisme, particulièrement à Catherine Genest infirmière. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3. www.cancer.ca