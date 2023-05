MOREAU, Jean-Noël



Au CLSC et CHSLD de Sainte-Marie, le 1er mai 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jean-Noël Moreau, Président-fondateur de Métal Moro, époux de madame Thérèse Lislois. Il était le fils de feu monsieur Lauréat Moreau et de feu dame Éveline Robin. Il demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à lajour des funérailles à compter de 12 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Thérèse, ses enfants : Marc (Nathalie Landry), Nathalie (Hervé Mercier), ses petits-enfants : Etienne Moreau (Marjorie Drolet), Catherine Moreau (Jérôme Letellier-Doyon), Charles Morin (Elisa Dubé), Alexandre Morin (Naomie Garon), ses arrière-petits-enfants : William, Rosélie et Rafaëlle Moreau, Aeifa et Abel Morin; ses frères et sœurs : feu Georges-Etienne (feu Germaine Gaudreau), feu Louis-Philippe (Colette Gaudreau), Madeleine (feu Camille Chouinard), Lucie (feu Gabriel Raymond), feu Thérèse (feu Joseph Brazeau), feu Simone (feu Jacques Marcoux), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lislois : Colette (feu Camille Petit), Gisèle (feu Roger Moreau), feu Raymonde (feu Jacques Beaumont), Raymond (Nicole Charpentier), feu Jean-Claude (feu Céline Fournier), feu Lorraine (Simon Morin), Clément (Pierrette Tondreau), ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel attentionné du CHSLD de Sainte-Marie pour la qualité des soins prodigués, particulièrement l'accueil chaleureux de Mireille Mathieu. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC www.coeurtavc.ca/dons ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny www.jedonneenligne.org/fondationhdm/ La direction des funérailles a été confiée à la