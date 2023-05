LÉGARÉ, Marielle



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Marielle Légaré le 3 mai dernier à son domicile. Elle était la fille de de feu Alphonse Légaré et feu Gemma Blondeau.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :le dimanche 28 mai 2023, de 10h à 10h30.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Louise (feu Robert Bell) et Danielle, son frère Robert ainsi que nombreux neveux/nièces, petits-neveux/petites-nièces, cousins/cousines et amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, Québec, Québec, téléphone : 418 682-6387, site web : www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.