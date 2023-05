LECLERC, Marïel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 mai 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Marïel Leclerc, père de feu Anne, fils de feu Oscar Leclerc et de feu Germaine Côté. Il demeurait à Lévis. Il était le frère de feu Pierrette (feu Paul Simard), feu André (feu Louise Lemay), feu Jean-Yves (feu Norma Wyzlek), feu Soeur Suzanne s.c.q., Léonard (feu Andrée St-Hilaire), Claude (feu Paulyne Pelletier), feu Denise, feu Élisabeth (Noël Tessier), Luc (Louise Gignac), Raymond (Pauline Émond), Bruno (France Lapointe) et de feu Agathe; et l'époux de Claire DeGrace. Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis https://fhdl.ca/faire-un-don/. La famille vous accueillera auà compter de 11h.