BRIAND, Georgette



En Floride, le 11 février 2023, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Georgette Briand, fille de feu madame Azilda Landry et de feu monsieur Georges Briand de Carleton-sur-Mer. Elle demeurait à Ste-Marthe-sur-le-Lac.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, ses enfants : Karl, François et le père de ses enfants Gaston Brisson; ses frères et sœurs : Auré (Jeanne Mance Poirier), Charles (Danielle Lizotte), Pierre (Claude Johnson), Jocelyne (feu Laurent Rouleau), Auréa, Renée (Denis Leblanc), Gabrielle (Johnny Pitre), feu Rose (feu Gérald Lavergne), feu Marjolaine, feu Patrice (Hélène Angers). Elle laisse également de nombreux ami(e)s à Park Lake et Century Village en Floride ainsi qu'à Ste-Marthe-sur-le-Lac au Québec, sa meilleure amie des 50 dernières années madame Denise Simard du Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, Qc, G2J 1B8.