MARTEL, Jocelyne

À Fredericksburg (Virginie), le 26 avril 2023, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Jocelyne Martel, épouse de monsieur Claude Dufour, fille de feu Florence Gagné et de feu Francis Martel. Native de la Malbaie, elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera dans l'église à compter de 9 heures pour recevoir vos condoléances. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Claude Dufour; ses enfants : Martine, Richard et feu Sylvie; ses petits-enfants : Frédéric et Benjamin; ses frères et sœurs: feu André (Marguerite Thibault), Huguette, Rita (Roger Fortin), feu Gérard, Hélène, Pierre, feu Francine (Laurier Landry), Bernard (Marise Desbiens), Michel (Kathy Tremblay) et Diane (Dominique Gauthier); ainsi ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dufour, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et un grand cercle d'amis fort significatifs dans sa vie. On se souviendra de sa chaleur humaine, son enthousiasme, son positivisme, sa résilience, son leadership et son amour des gens. Une femme de cœur ayant marqué profondément la vie de ses proches.