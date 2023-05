VEILLETTE, Josiane



A Québec, samedi 8 avril 2023, à l'âge de 43 ans, est décédée Mme. Josiane Veillette, fille de Mme Louise Bellisle et de feu Mr. Réal Veillette. Née le 19 mars 1980, Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil sa mère, son frère Jérôme Veillette; sa nièce Flavie et sa mère Joanie Asselin, ainsi que les familles Bellisle et Veillette. Elle a été confiée àAfin de perpétuer sa mémoire, des dons pourront être faits au Centre de Parrainage Civique de Québec, organisme qui contribue à l'accompagnement et au soutien des personnes aidées au quotidien.Centre de Parrainage Civique de Québec,245, rue Soumande local 281 Québec (Québec) G1M 3H6, Téléphone : 418 527-8097; Courriel :reception@cpcq.ca ; Site Web : www.cpccq.ca