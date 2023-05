GIGUÈRE, Yvette Racine



Au CHSLD des Jardins du Haut Saint-Laurent, le 12 mai 2023, à l'âge de 92 ans et 8 mois, est décédé madame Yvette Racine, épouse de feu monsieur Claude Giguère, fille de feu madame Béatrice Portuguais et de feu monsieur Emmanuel Racine. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.Les parents et amis qui le désirent sont invités à lui rendre hommage chacun à leur façon. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Bruno Gagnon) et Pierre (Karine Côté); ses beaux-frères et belles-sœurs et ami(e)s de la famille. Outre son époux, elle rejoint ses parents et son frère Marius. La famille tient à remercier le personnel soignant du CHSLD Les Jardins du Haut Saint-Laurent pour l'attention et les soins prodigués, ainsi que Suzanne Chabot, qui en a pris soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Comité des bénévoles Les Jardins du Haut St-Laurent, à l'adresse suivante:https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/comite-des-benevoles-les-jardins-du-haut-st-laurent/ ou encore, à la Société Alzheimer du Québec, à l'adresse suivante: https://www.societealzheimerdequebec.com/