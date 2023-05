BONIN, Léonard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 mars 2023, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Léonard Bonin, fils de madame Berthe Gendron et de feu monsieur Roland Bonin. Il demeurait à Québec.Une mise en terre se fera à :Il laisse dans le deuil, outre sa mère ; ses frères et sœurs : Jeanne (feu Gilles Houde), feu Denise (Jean-Pierre Langlois), Jacques (Sylvie Lépine), Raymond, France (Marcel Gagné), Carole (Eugène-Marie Latulippe), François (feu Carole Bouchard), Claude, Andrée (feu Michel Guenette) ; une tante : Solange Gendron (feu Raymond St-Pierre) ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(e)s. Un merci sincère à mon amie Johanne Cantin pour m'avoir accompagnée jusqu'à la fin.