OUELLET, Réginald



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 mai 2023, à l'âge de 84 ans et 1 mois, est décédé Monsieur Réginald Ouellet, époux de Madame Michèle Noël, fils de feu Madame Antonia Dubé et de feu Monsieur Charles-Eugène Ouellet. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil: ses filles Nathalie (André Doiron) et Sophie Ouellet (Luc Beaulé); ses petits-enfants : Natasha (Will McClafferty), Nicolas Doiron et Catherine Thiboutot (Louis-Philippe Gagnon); ses frères et ses sœurs : Yvette Têtu (feu Henri Ouellet), Jeannine Ouellet (feu Donald Dumas), Denise Ouellet (André Baribeau), André Ouellet (feu Suzanne Quenneville) et Louise Ouellet; ses beaux-frères et ses belles-soeurs Madelène Noël, Pierrette Noël (feu Camillo Dubé), Irenée Morin (feu Marjolaine Noël), Lise Noël (feu Serge Leblanc), feue Thérèse Noël (feu Jean-Marie Guay), André Noël (Huguette Thibault), Jean Noël (feu Lise Thibault), Denise Bertrand (feu Pierre Noël), France Noël, Daniel Noël, Johanne Daigle (feu Jean Gauvreau) et Léopold St-Pierre ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité 2500 de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus et celui de la Résidence Saint-François de Charlesbourg pour les bons soins prodigués, ainsi que tous ceux qui ont accompagnés Réginald dans ses derniers moments. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Provancher en suivant le lien suivant: www.provancher.org