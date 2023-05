THIBAULT, Irène



A l'Hôpital Jeffery Hale, le 14 mai 2023, à l'âge de 92 ans et 8 mois, est décédée madame Irène Thibault, conjointe de feu monsieur Lionel Vaillancourt, fille de feu madame Célanire Sirois et de feu monsieur Edgar Thibault. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 11 h à 12 h.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont dans l'après-midi en toute intimité. Elle laisse dans le deuil sa soeur Gemma (feu Roger Desroches); les enfants de son conjoint: Rémy (Edith Mercier), Sylvie (Louis Côté), Martin (Betty Yolanda Ruiz Vargas), Bruno (Sophie Gosselin) et feu Rodrigue; ses petits-enfants: Dominic et François, Félix et Étienne, Anne-Marie, Frédéric et Myriam, Camilo et Laurian et Ariel-Alexandre; leurs conjoint(e)s; plusieurs arrière-petits-enfants; ses frères décédés; son beau-frère: Marcel Vaillancourt ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des amis du Jeffery Hale-Saint Brigid's Home et/ou à la Fondation Québécoise du cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.