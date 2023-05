MARCOUX, Noël



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 13 mai 2023, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Noël Marcoux, époux de dame Suzanne Lachance. Il était le fils de feu dame Marguerite Lafrance et de feu monsieur Alphonse Marcoux. Il demeurait à Saint-Ferréol-les-Neiges.La famille vous accueillera aule jeudi 25 mai 2023 de 19 heures à 21 heures et le vendredi 26 mai 2023 de 10 heures à 12 heures.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Suzanne; ses enfants : feu Annick, Sandra (François) et Mathieu; sa petite-fille Sophia; ses frères et soeurs : feu Marcel (feu Lucille), feu Jacques (Céline), feu Nicole (Gilles), feu Jean-Pierre, feu Michel (feu Diane), Claude (Lise) et Simon (feu Cécile); sa belle-mère Germaine Hovington; son beau-frère Jean (Hélène); sa belle-soeur Claire (Alain) ainsi que ses nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, parents et amis. La famille désire remercier tout le personnel soignant, l'équipe de soutien en insuffisance cardiaque ainsi que le personnel du projet de recherche pour avoir pris soin de lui avec tant de dévouement, d'humanisme et de douceur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CHU Sainte-Justine, 5757, avenue Decelles, bureau 500, Montréal (Québec) H3S 2C3, Tél. : 514 345-4710, Sans frais : 1 888 235-DONS (3667), comme le désirait Noël. https://www.fondationstejustine.org/fr/don/faire-un-don