FORTIN, Danièle



Est décédée paisiblement, entourée de l'amour des siens, au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Hôpital de Chicoutimi, le 16 mai 2023, à l'âge de 66 ans et 10 mois, Mme Danièle Fortin, conjointe de M. Jules Picard, demeurant à Roberval. Elle était la fille de feu M. Louis-Georges Fortin et de feu Mme Colette Boucher. La famille accueillera les parents et amis aule mardi 23 mai 2023 de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h. Le jour du service, le salon sera ouvert à compter de 8 h 30.Le visionnement du service funéraire sera disponible à l'aide de notre webdiffusion. Par la suite, elle sera confiée au crématorium Leclerc. Outre son conjoint M. Jules Picard, elle laisse ses enfants : Vanessa Duchesne et Bernard Duchesne (Sophie Lachance); son petit-fils Sam Duchesne; les enfants de son conjoint : Renée Picard, Alice Moore Picard et Rodney Moore; les petits-enfants : Sofia, Malik, Edward, Dylan, Jesse-James, Novalee, Aaliyah, Ilya et Brook. Elle était la soeur de : Arlette Fortin, Alain Fortin, Marie-Renée Fortin (Gilles Maheux), Gilles Fortin (Francine Boillard) et Claude Fortin; la belle-soeur de : Lisette Picard, Georges Picard, Raphaël Picard (Alphonsia Nanipo), Jack Picard (feu Thérèse Rock), Rita Picard (feu Serge Girard), Lauriat Picard (feu Danielle Canapé) et Claude Picard. Également, elle laisse ses neveux et nièces, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines et autres parents et amis. Ceux et celles qui le désirent peuvent faire parvenir leur don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 1434, rue Sainte-Catherine O. bureau 500, Montréal (Québec) H3G 1R4, (514) 871-1551. Pour information : (418) 275-3335, télécopieur : (418) 275-0188, courriel : mml@maison-marc-leclerc.com, site web : www.maison-marc-leclerc.com.