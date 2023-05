7 films québécois à voir au cinéma cet été

Après avoir connu un bon début d’année au box-office, le cinéma québécois tentera de poursuivre sur sa lancée pendant la belle saison. Près d’une dizaine de films locaux, aux genres très variés, prendront l’affiche cet été dans les salles de la province. En voici sept à ne pas manquer.

Montréal Girls (9 juin)

Photo fournie par Patricia Chica

Hakim Brahimi et Nahéma Ricci se partagent la vedette de ce nouveau film de la réalisatrice Patricia Chica (Morning After) décrit comme « un drame audacieux sur le passage à l’âge adulte ». On y suit le parcours d’un jeune étudiant du Moyen-Orient qui débarque à Montréal pour étudier en médecine. Il sera pris en charge par son cousin qui lui fera découvrir la vie nocturne et underground de la métropole.

En entrevue au Journal au moment du tournage, Patricia Chica décrivait Montréal Girls comme un hommage à sa ville. « Le film relate la découverte de Montréal du point de vue d’un immigrant qui déménage ici, mais aussi à travers le regard d’une réalisatrice montréalaise », disait-elle.

Cœur de slush (16 juin)

Photo fournie par Les Films Opale

Neuf ans après sa sortie en librairie, le populaire roman jeunesse Cœur de slush, de l’autrice Sarah-Maude Beauchesne, prend vie au grand écran avec cette adaptation cinématographique réalisée par Mariloup Wolfe (Arlette).

Photo fournie par Les Films Opale

Attendu en salles quelques jours avant le début des vacances d’été, le film relate les premiers émois amoureux de Billie (Liliane Skelly), une adolescente de 16 ans qui travaille comme sauveteuse dans un parc aquatique. Avant sa sortie au Québec, Cœur de slush sera présenté en première mondiale au 63e Festival international du film jeunesse de Zlín, en République tchèque, le 1er juin.

Jules au pays d’Asha (7 juillet)

Photo fournie par MAISON 4:3

Décrit comme un conte familial, ce premier long métrage de la réalisatrice Sophie Farkas Bolla relate l’amitié improbable entre Jules, un garçon atteint d’une maladie rare de la peau, et Asha, une jeune fille autochtone, dans le Québec rural de 1940. Ensemble, les deux nouveaux amis s’aventureront de l’autre côté de la forêt à la découverte de la nature et de ses secrets.

Jules au pays d’Asha a déjà été présenté dans plusieurs festivals jeunesse à travers le monde, dont le Festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM), où il a remporté le Grand Prix de Montréal.

Le temps d’un été (14 juillet)

Photo fournie par Immina Films

Annoncé comme un feel good movie, ce nouveau film de la réalisatrice Louise Archambault (Il pleuvait des oiseaux, Gabrielle) met en scène un aumônier de rue et curé de paroisse (campé par Patrice Robitaille) qui doit se résoudre à fermer son église parce qu’il n’arrive plus à payer les comptes. Ayant hérité d’une propriété du Bas-du-Fleuve, il décidera d’y emmener une bande de sans-abri qui ont, comme lui, besoin d’un répit.

Scénarisé par Marie Vien (La passion d’Augustine, 14 jours, 12 nuits), Le temps d’un été met aussi en vedette Guy Nadon, Élise Guilbault, Martin Dubreuil, Louise Turcot, Pierre Verville, Sébastien Ricard, Josée Deschênes et Gilbert Sicotte

Les hommes de ma mère (4 août)

PHOTO IMMINA FILMS

Pour son premier long métrage, la réalisatrice et chanteuse Anik Jean a rassemblé une distribution alléchante composée notamment de Léane Labrèche-Dor, Marc Messier, Patrick Huard, Colm Feore, Benoît Gouin, Anne-Marie Cadieux et Isabel Richer.

Écrit par la scénariste et autrice Maryse Latendresse, Les hommes de ma mère mettra en scène une jeune femme à l’aube de la trentaine qui reçoit un héritage inattendu de sa mère excentrique : la mission de reprendre contact avec ses cinq ex-maris. En plus de réaliser le long métrage, Anik Jean a composé la musique originale.

Une femme respectable (18 août)

Photo fournie par Maison 4:3

Après avoir remporté deux prix Iris au dernier Gala Québec Cinéma pour ses rôles dans Les oiseaux ivres et Maria Chapdelaine, l’actrice Hélène Florent sera de retour au grand écran à la fin de l’été dans ce nouveau film du cinéaste Bernard Émond (La neuvaine, Contre toute espérance) qui mettra aussi en vedette Martin Dubreuil, Paul Savoie et Brigitte Lafleur.

Scénarisé d’après une nouvelle de Luigi Pirandello, Une femme respectable nous transportera à Trois-Rivières, pendant les années 1930. On y suivra le quotidien d’une femme séparée de son mari depuis 11 ans qui accepte de le reprendre chez elle après la mort de sa concubine. Elle devra se résoudre à cohabiter avec lui, mais aussi avec les trois fillettes qu’il a eues avec sa seconde épouse.

Toupie et Binou (11 août)

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DE L’AFFICHE DU FILM

Marc Labrèche reprend la voix de la très volubile souris Toupie dans ce film d’animation de Dominique Jolin et Raymond Lebrun inspiré des livres et de la série télé du même titre. Dans cette nouvelle aventure, Toupie et Binou se lanceront à la recherche du mythique lieu des « Objets perdus », pour tenter de retrouver M. Mou, la peluche tant aimée de Binou.

Geneviève Schmidt, Anne Dorval, Stéphane Rousseau et Xavier Dolan font partie des nombreuses vedettes qui ont prêté leur voix à des personnages du film. Toupie et Binou sera présenté le mois prochain en première mondiale au Festival international du film d’animation d’Annecy (France), une référence mondiale du cinéma d’animation.