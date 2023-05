LANDRY, André



À l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec, le 16 mai 2023, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur André Landry, époux de dame Marie-Jeanne Fiset. Il était le fils de feu dame Éliane Guimont et de feu monsieur Xavier Landry. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marie-Jeanne; ses enfants : Richard (Geneviève Morin) et Isabelle (Sylvain Noël); ses merveilleuses petites-filles : Alexandra Noël, Sabrina, Kelly-Anne et Sara-Ève Landry; sa filleule Marie-Josée Pelletier; son filleul Jonathan Bernier ainsi que ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Simone (feu Aurèle Dubé), feu Amédée (feu Simone Girouard), feu Fernand (Michèle Thériault), feu Jeannine (feu Ernest Pelletier), Raymond (Françoise Thibault), feu Raynald (Monique Pelletier), feu Laurette (feu Léo Boulet), Huguette (feu Albert Ouellet) et Réjeanne. Il était le beau-frère de feu Marguerite (feu Clément Montminy), feu Antoine (feu Madeleine Gagnon), feu Pierre-Léon (feu Colette Tétu), feu Jean-Marie (feu Pauline Paré), feu Jacqueline, feu Réal (feu Maria Létourneau), feu Martin (feu Régina Cloutier), feu Léonie (feu Joseph-Aimé Blais, feu Raymond (Gisèle Vaillancourt), Bernard (Suzanne Richard), Cécile c.n.d, feu Maurice (feu Yvette Cloutier), Guy (Thérèse Godbout), Jacques (Régina Leblanc), feu Laurent, Yvon (Claudette Hodgson), Denis (Ginette Caron), Suzanne (Jean-Marc Bernier) et Réjean (Françoise Cloutier). La famille désire remercier le personnel soignant de l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec ainsi que l'équipe de cancérologie de l'Enfant-Jésus pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. : 418-656-4999, https://iucpq.qc.ca/.