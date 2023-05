FALARDEAU, Cécile



Au Centre d'Hébergement Squatec, le 15 novembre 2022, à l'âge de 88 ans et 4 mois est décédée Madame Cécile Falardeau. Elle était la fille de feu Roger Falardeau et de feu Adélia Tremblay. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs; feu Colette Falardeau (Edouard Carette), feu Roland Falardeau (Irène Hayfield), feu Marcel Falardeau (Pauline Dufour), feu Gaston Falardeau (Raymonde Marceau), feu André Falardeau (Jeannette Jean). Les condoléances auront lieude 13 h à 14 hL'inhumation des cendres aura lieu au cimetière St-Charles à 15 h 30 (1460, boulevard Wilfrid-Hamel), les personnes présentes pourront échanger ensemble lors d'un gouter qui sera offert à la salle no.1. Elle laisse dans le deuil, entre autres, sa nièce Josée Carette qui l'a accompagnée jusqu'à la fin de sa vie. Elle laisse aussi dans le deuil plusieurs nièces et neveux. Un grand MERCI à tout le personnel soignant et employé(es) des soins palliatifs du CHSLD de Squatec qui lui ont prodigués des soins de confort dans les derniers jours de sa vie. Un grand MERCI également à Mme Amélie Bélanger et tous les employé(es) de La Maison du Lac pour avoir partagé son quotidien et lui avoir prodigué d'excellents soins durant les trois dernières années de sa vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. Le personnel de la Coopérative funéraire des Eaux vives offre à la famille ses plus sincères condoléances et la remercie pour sa confiance.