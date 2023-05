BIBEAU, Gary



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Gary Bibeau, survenu à son domicile le 11 mai 2023. Il était le fils de feu Agnès Wall et de feu Henri-Paul Bibeau. Il habitait à Québec. Sa famille recevra les condoléancesdès 14 h, auIl laisse dans le deuil sa conjointe Ginette Mallette; ses enfants : Chantale (Mario Bourassa), Christiane (François Boulet) et Steeve; ses petits-enfants : Amelia, Felix, Megan et Amy; ses frères et ses soeurs : Helen (Mark O'Brien), Patrick (Mona Hébert), Philippe (Diane Rancourt), Mona (Irénée Renaud), Benoît (Manon Jean), Paul (Sylvie Pelletier) et Joyce (Éric Bilodeau); son beau-frère et ses belles-soeurs : Line Mallette (Raynald Gagnon), Manon Lafrenière (André Therrien), Johanne Mallette (Louis Bouffard), Michèle Mallette (Alain Boulianne), Réjean Mallette (Nathalie Breton) et Nathalie Mallette (Éric Bouchard); plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces. Gary, que l'on surnommait " Chef ", laisse également dans le deuil de nombreux collègues de travail pour qui il a été un mentor. La famille désire remercier sincèrement monsieur Richard Bilodeau ainsi que la direction du Théâtre Capitole pour leur soutien et leur implication dans la préparation de la cérémonie hommage à monsieur Bibeau. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 6070 rue Sherbrooke Est, bureau 104, Montréal (Qc) H1N 9Z9, téléphone : 1 888 768-6669. https://poumonquebec.ca/faire-un-don/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message par courriel à la famille dans les plus brefs délais.