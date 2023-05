LACASSE, Daniel



À la maison, le 12 mai 2023, est décédé monsieur Daniel Lacasse à l'âge de 72 ans. Il a été entouré de l'amour de sa famille jusqu'à son dernier souffle. Il était l'époux de madame Yolande Robitaille, le fils de madame Jeanne Turmel et de feu monsieur Jules Lacasse. Il demeurait à Québec. Outre son épouse Yolande, il laisse dans le deuil son fils Bruno Lacasse (Kathya Gauthier); ses petits-enfants : Antoine, Olivier et Camille Lacasse; son arrière-petit-fils Mavrick Lacasse; sa fille Annie Lacasse (Charles Garant); ses petits-enfants : Rose, Charlie et Jeanne Garant; sa sœur Diane Lacasse (Henri Gauvin); son frère Denis Lacasse (Odette Royer); ses beaux-frères et belles-sœurs : Nicole Robitaille (feu Daniel Marcoux) et Jacôt Robitaille (Jeannine Anctil); ses neveux et nièces. Il laisse dans le deuil également de nombreux cousins et cousines ainsi que plusieurs parents et amis proches. La famille recevra les condoléances leLes cendres de monsieur Lacasse seront déposées au cimetière de Notre-Dame-de-l'Annonciation par la suite. Un remerciement spécial au Dr Roland Faucher et au Dre Michèle Lavoie pour les bons soins prodigués.