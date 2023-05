[À VOIR] Championnat de la PGA d'Amérique: mécontent, Jordan Spieth sacre sur le parcours

ROCHESTER | Oreilles sensibles, veuillez vous abstenir. Car les propos utilisés par Jordan Spieth, l'un des golfeurs favoris de la foule, pourraient en friser quelques-unes.

• À lire aussi: Qui est ce Michael Block dans le top 10 du Championnat de la PGA?

• À lire aussi: Oak Hill: le golfeur moyen vivrait un cauchemar en ajoutant plus de 20 coups à son score habituel

• À lire aussi: [À VOIR] Tom Kim tombe dans un marécage et se lave dans un ruisseau au Championnat de la PGA à Oak Hill

L'Américain de 29 ans a bifurqué vers un nouveau langage à Oak Hill, ce matin, délaissant ses doux et usuels jurons «Gosh» (Ça alors!) et «Dang it» (merde!) quand il rate un coup.

Après avoir frappé son premier coup de départ directement dans une agglomération de toilettes chimiques située à quelque 215 verges du tertre, à la gauche de l'allée du premier trou, Spieth a profité d'un allègement pour exécuter son second coup. Celui-ci a frappé un arbre à 80 verges du vert.

Démarrant évidemment la journée du mauvais pied, le champion de trois titres du Grand Chelem s'est alors exclamé en conservant le thème des toilettes sèches : «Holy shit, Jordan». On pourrait alors traduire «Putain de merde, Jordan.»

Ce n'est pas tout. Après un boguey au premier fanion et un oiselet au second, Spieth a lâché une autre perle sur le tertre de la longue normale 3 du 3e.

Dans ce qui venait tout droit du coeur, il s'est emballé après un coup erratique de 189 verges qui a bondi dans la fosse à l'avant du vert. Le micro à proximité et les caméras ont évidemment capté toute la séquence.

«Damn it, hit one good fuckin' iron shot», a-t-il dit en explosant. On vous laisse traduire la loufoque séquence à votre guise! Celle-ci est évidemment devenue virale sur les réseaux sociaux en matinée.

😤🤬 Spieth HOT mic 🎙️



“Dammit!! Hit one good F—ing iorn shot”



pic.twitter.com/8AKmlYvSAm — NUCLR GOLF (@NUCLRGOLF) May 20, 2023

Ce n'est pas la première fois que le vainqueur de 13 titres du circuit de la PGA en carrière s'enflamme de la sorte. Il y a un mois à Augusta, alors qu'il montait vers l'allée du 18e en ronde finale du Tournoi des Maîtres, Spieth s'est aussi parlé avec un langage pour le moins fleuri.

«Donne-moi un coup, un putain de coup. Donne-moi un élan, un putain d'élan», avait-il alors lâché, mécontent, en répétant un juron débutant par la lettre «F» dans la langue de Shakespeare.

Malgré les nombreuses averses de pluie battante ce matin et sa blessure au poignet gauche, Spieth a tout de même réussi à signer une carte de 71 (+1). Sa fiche cumulative de +6 le place provisoirement au 48e rang.

Et il n'est pas le seul à en avoir bavé et avoir aligné les jurons sur le difficile parcours d'Oak Hill ce matin.