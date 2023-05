RIEL, Henri



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 9 mai 2023, à l'âge de 96 ans, nous a quittés Henri Riel. Né à Saint-François-de-Sales le 18 février 1927, il était le fils de feu monsieur Narcisse Riel et de feu madame Laure-Anna Dallaire. Il était l'époux de dame Jacqueline Joncas et il demeurait à Charlesbourg.La famille recevra les condoléances en présence du corps aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. À la demande du défunt, il sera également exposé le samedi 3 juin de 9h à 10h au salon funéraire de Saint-François-de-Sales, 541, rue Principale, Saint-François-de-Sales (Qc) G0W 1M0, suivi d'une cérémonie religieuse à 10h30 en l'église de la paroisse. La mise en terre aura lieu à pareille date au cimetière de St-François-de-Sales. Outre son épouse et complice des 73 dernières années, il laisse dans le deuil ses enfants : Florent (Diane Chenard), Marc (Nicole Blackburn), Marlène, Ginette (Jacques Vaillancourt), Guy (Josée Thériault), Jocelyne et Nathalie (Laurent Beaulieu); ses petits-enfants : Geneviève, Roxanne (Tomy Renaud), Guillaume (Céline Babin), Louis-Philippe, Jean-Sébastien, Lydia (Mathieu Talbot), Maxime (Shaganaa Sivaloganathan), Vickie, Sophie, Laurie (Charles Demers), Noémie (Guillaume Lévesque) et Frédérick (Myriam Binet); ses arrière-petits-enfants : Mégane, Rosalie, Maélie, Charlie, Maéva, Théo, Cédric, Mélodie, Alexandre, Olivia, Émile et Will; ses sœurs : Thérèse (feu Conrad Bouchard), Cécile (feu Bertrand Tremblay), Madeleine (feu Aurèle Blanchette) et Marcelle (Henri Gagnon); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Joncas : feu Robert (feu Adéliska Gauthier), feu Fernand (feu Marie Tremblay), Ghislain (Suzette Côté), Paul-Yvon (Raymonde Tremblay), André (Jeannine Turgeon) et Rita (feu Pascal Côté); plusieurs neveux, nièces et ami(e)s, dont sa voisine de longue date Fernande Desjardins (feu Ghislain Thériault). Il était le frère de feu Georges et feu Arthur (feu Délima Doucet), qu'il est allé rejoindre pour veiller sur nous. La famille tient à remercier Jocelyne Riel pour son dévouement à titre de proche aidante, de même que le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital St-François d'Assise pour leur accompagnement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC du Québec, 4715, ave. des Replats, bur. 261, Québec (Qc) G2J 1B8, tél.: 418-682-6387, site Web : www.coeuretavc.ca