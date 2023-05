NOËL, Joseph



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 avril 2023, à l'âge de 88 ans et 10 mois, est décédé monsieur Joseph Noël, époux de madame Lise Leclerc, fils de feu madame Emma Thibault et de feu monsieur Onésime Noël. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Denis (Jocelyne), Louise (Dany), André (Janie) et Alain (Sylvie); ses petits-enfants : Gabrielle, Laurence, Marie-Pascale, Charles-Antoine, Anne-Florence, Maurane, Fabrice, Jérémie et Olivier; ses arrière-petits-enfants: Arthur, Edouard et Livia; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Leclerc, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h.Les cendres seront ensuite déposées au Mausolée Mont-Marie. Sincères remerciements à l'Unité de soins Margo, principalement Sandrine et Céline. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.