Angoise et dépression: on utilise nos enfants comme cobayes!

Connaissez-vous le poème Désiderata, que l’écrivain britannique Max Ehrman a écrit en 1927 ?

C’est une suite de conseils qu’un homme au crépuscule de sa vie donne à l’un de ses enfants. Comme le célèbre poème Tu seras un homme, mon fils, de Rudyard Kipling, l’auteur du Livre de la jungle.

« Reste calme au milieu du bruit et de l’impatience et souviens-toi de la paix qui découle du silence.

Évite les gens grossiers et violents ;

ils ne sont que tourments pour l’esprit.

Dis-toi qu’en dépit de ses faussetés, de ses ingratitudes et de ses rêves brisés, le monde est tout de même merveilleux. »

Etc.

Ce poème était très populaire dans les mouvements spirituels, et le comédien québécois Jean Coutu l’a même endisqué en 1971.

(Je ne sais pas combien de fois j’ai écouté ce disque quand j’étais jeune...)

DÉVELOPPE TA VIE INTÉRIEURE

Lorsque je vois le nombre ahurissant d’enfants qui souffrent d’angoisse, d’anxiété et de dépression, j’ai envie moi aussi d’y aller de mes conseils.

Après tout, il faut bien que ça serve à quelque chose de vieillir, non ?

Mon texte tiendrait en quelques lignes.

« Méfie-toi des médias sociaux, cesse de chercher l’approbation de gens que tu ne connais pas et développe ta vie intérieure. »

C’est le meilleur conseil qu’on peut donner à nos enfants.

Ça, et « Va jouer dehors ».

« Jette-toi dans le vrai monde et vis de vraies expériences avec de vraies personnes.

La réalité, il n’y a que ça de vrai. Le virtuel est un leurre.

Ta vie n’est pas virtuelle, elle est vraie. Tes souffrances et tes joies ne sont pas virtuelles, elles sont vraies. Et ta mort – tout comme le fut ta naissance – ne sera pas virtuelle, elle sera vraie.

Alors au lieu de fuir la réalité, confronte-la, jette-toi dedans tête première.

Embrasse-la. »

Après 61 ans de vie, c’est ce que j’ai envie de transmettre à mes enfants et à mes potentiels petits-enfants.

DES MINI-BOMBES ATOMIQUES

Car il ne faut pas se leurrer.

Si les jeunes d’aujourd’hui sont si angoissés, ce n’est pas à cause de la situation économique ou des tensions internationales.

C’était pire quand on était jeunes !

Et ce n’est certainement pas parce que les profs sont trop exigeants !

C’est à cause de deux choses : les changements climatiques et les médias sociaux.

Vous n’en avez pas marre, vous, des films et des séries qui se déroulent dans un monde post-apocalyptique ?

Pas étonnant que nos enfants soient anxieux !

Vous savez ce que le réalisateur Francis Coppola est en train de tourner ? Un film de science-fiction optimiste. Ça fait 40 ans qu’il caresse ce projet.

Parce qu’il trouve que les jeunes (qui sont bombardés de mauvaises nouvelles) ont besoin d’utopie. De rêve.

(Et d’actions concrètes contre le défi climatique, bien sûr...)

Et pour ce qui est des cellulaires et des médias sociaux : pas étonnant que les créateurs de ces bébelles envoient leurs enfants dans des écoles où ces gadgets sont interdits !

Parce qu’ils savent que Facebook, TikTok et compagnie sont des drogues dures. Aussi néfastes que l’héro.

Nos enfants participent à l’une des expériences les plus importantes et les plus dangereuses de l’histoire de l’humanité, depuis l’invention de la bombe atomique.

On leur a mis dans les mains des gadgets dont nous soupçonnons à peine les effets...

On utilise nos enfants comme cobayes. Pour enrichir des entreprises multinationales qui se foutent des lois et des règles.

Honte à nous.

Avons-nous le droit de vivre comme nous voulons ?

Des associations musulmanes veulent forcer le gouvernement du Québec à annuler le décret interdisant les locaux de prière dans les écoles, en soutenant qu’il brime leurs droits religieux protégés par la Charte canadienne des droits et libertés.

Excellente nouvelle !

Comme ça, on va savoir si la Charte canadienne nous permet de vivre selon nos valeurs...

Si la Charte oblige le gouvernement du Québec, qui a été démocratiquement élu, à revenir en arrière, ça montrera (encore une fois) que nous n’avons rien à faire dans ce pays.

N’est-ce pas, monsieur Legault ?

Le ministre en bras de chemise

En affirmant que les députés méritaient plus une augmentation de salaire que les profs, le ministre de l’Éducation Bernard Drainville (qui devrait chercher à mettre les enseignants de son bord plutôt qu’à se les mettre à dos) s’est retrouvé encore une fois dans l’eau chaude...

C’est ce qui arrive quand on joue le politicien-près-du-peuple-qui-dit-ce-qu’il-pense...

Il faudrait dire à monsieur Drainville : 1) que la politique a bien changé depuis l’époque de Jean Garon et de Guy Chevrette ; et 2) qu’il n’est plus animateur de radio, mais bien ministre.

Heureusement, il s’est excusé...

La tête dans le sable

Dans un message vidéo qu’elle a enregistré pour souligner le 381e anniversaire de Montréal, la mairesse Valérie Plante dit que « Montréal est plus belle et plus forte que jamais »...

Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah !

Et j’imagine que le Canadien de Montréal est une EXCELLENTE équipe, plus performante que JAMAIS !

Une canne blanche, madame la mairesse ?