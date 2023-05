SIMARD, Michel, j.c.q



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 avril 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Michel Simard, époux de feu madame Jocelyne Picard, fils de feu madame Cécile Morency et de feu monsieur Louis Simard. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule jeudi, 25 mai 2023, de 18 h à 21 h ainsi que, de 11 h à 14 h 30.. Les cendres seront déposées au Mausolée Catherine-de-St-Augustin à une date ultérieure et en toute intimité. Il laisse dans le deuil ses fils: Yohann et Henrick, leurs épouses: Marie-Josée Belley et Peggie Gingras; ses petits-enfants: Ann-Charlotte, Thomas, Philippe, Louis et Christophe; sa belle-soeur: Christine Picard et son conjoint Pierre Matte ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'unité des soins à la résidence Le Gibraltar pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.