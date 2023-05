CASA: dans le quotidien de deux entrepreneurs en design

Se lancer dans un projet de rénovation peut s’avérer désastreux pour un couple. Imaginez carburer au design à temps plein avec son partenaire. C’est ce que font Émilie Cerretti et son conjoint, Stéphane Larente, qui coanimeront la nouveauté de CASA L’envers du décor à compter du 22 mai.

Pour eux, ça se passe bien, et on sent leur passion pour leur travail dès les premières minutes. On suit le couple dans son boulot, mais aussi à la maison et dans ses propres rénos à son chalet dans les Laurentides. Stéphane a trois filles et Émilie en a deux, si bien qu’il y a beaucoup d’action dans la maisonnée des Cerretti-Larente.

Dans le premier épisode, Émilie et Stéphane se rendent chez des clients à Saint-Sulpice, dans Lanaudière, pour les aider à faire le concept de quelques pièces de leur projet d’autoconstruction, dont l’entrée, le bureau et la chambre à coucher.

Émilie et Stéphane ratissent large, car on les retrouve ensuite à Candiac, en Montérégie, chez les parents de trois garçons qui souhaitent rénover deux salles de bain.

À Léry, en Montérégie, horreur, l’entrepreneur chargé de bâtir la maison d’architecte d’un couple a bâclé sa besogne et, quatre ans plus tard, des travaux de raccordement d’eau dans la salle de bain de la chambre principale ne sont toujours pas terminés. Des erreurs d’ébénisterie doivent aussi être corrigées dans la cuisine, bref il y a un manque criant de finition. Émilie et Stéphane sont appelés à la rescousse.

On peut s’identifier à leurs clients, car ceux-ci racontent leurs projets de rénovation à la caméra et on apprend un peu à les connaître. Ils nous expliquent ce qu’ils cherchent à améliorer chez eux. Pour ceux qui aiment la décoration et la rénovation, l’émission est intéressante: on y voit des plans, des matériaux, et on explique les différentes options qui s’offrent aux gens.

Émilie et Stéphane sont soutenus dans leur entreprise par Sonia Bernier et Valérie Lacroix, qui complètent leur équipe. Les deux collaboratrices s’occupent des plans, des esquisses 3D et des planches d’ambiance pour guider les clients dans leurs choix.

Comme on le sait, ce n’est jamais facile de décider quand on se retrouve devant des dizaines d’échantillons. L’investissement est important et on vivra longtemps avec le résultat final. Émilie et Stéphane doivent laisser leurs clients «dormir là-dessus» avant de trancher.

On entre vraiment dans la vie personnelle des deux entrepreneurs, avec une petite touche de docuréalité. On assiste ainsi à l’anniversaire d’Émilie et de son «bébé» Camilia, 18 ans, ainsi qu’à l’anniversaire de mariage des parents de Stéphane, Janine et Pierre, qui sont ensemble depuis 53 ans. Cette fête se déroule au chalet d’Émilie et de Stéphane à Sainte-Anne-des-Lacs, où les tourtereaux en profitent pour changer le revêtement extérieur.

Produite par Trio Orange, en collaboration avec Québecor Contenu, l’émission L’envers du décor sera diffusée à CASA à compter du lundi 22 mai à 20h30.