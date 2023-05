Congrès du Bloc québécois: les militants préfèrent la relation ouverte au mariage avec le PQ

Malgré les preuves d’amour entre Parti québécois (PQ) et du Bloc québécois (BQ) qui ne cessent depuis hier, les délégués bloquistes ont préféré la relation ouverte aux contraintes d’un mariage.

Au deuxième jour du congrès du BQ qui se tient à Drummondville samedi, les délégués bloquistes ont rejeté avec une marge importante une résolution voulant que le parti «s’engage à supporter le Parti québécois jusqu’à l’accession complète de l’indépendance du Québec».

Au lieu de cela, les délégués ont préféré modifier la résolution suivante pour «reconnaitre les liens historiques et privilégiés qui unissent le Bloc québécois et le Parti québécois» dans la perspective de «réunir les indépendantistes de toutes allégeances».

C’est l’opinion de Hauris Des Allies, membre du Forum jeunesse du Bloc et représentant du PQ, pour qui une «alliance ferme» avec le PQ pourrait limiter le potentiel du Bloc québécois.

«Le projet de souveraineté est un projet qui va inclure tous les Québécois. C’est important que tout le monde au provincial ne se sente pas exclu parce qu’ils ne votent pas PQ», a-t-il dit, même si une «connivence» entre les deux va de soi.

Sa collègue Elizabeth Siino, aussi du Forum jeunesse, croit que le Bloc pourrait se «tirer dans le pied» en refusant les souverainistes d’autres allégeances.

«Il y a des gens qui ne vont pas se sentir à leur place au Bloc québécois si on leur dit qu’on encourage et soutient uniquement le PQ parce qu’on est très conscients qu’on a des militants de Québec solidaire et d’autres partis indépendantistes qui se joignent à nous», a-t-elle prononcé.

Alliance naturelle

A contrario, un militant bloquiste de Joliette, qui n’a pas voulu se nommer, aurait préféré que le parti officialise dans son programme son «alliance naturelle» avec le PQ.

«C’est sûr que stratégiquement ça peut aller dans les deux sens, mais moi je suis quand même pour, même s’il y a des gens qui n’aimeront pas ça», a dit ce dernier, qui assure que sur le terrain à Joliette, la collaboration entre l’ancienne péquiste Véronique Hivon et l’élu bloquiste Gabriel Ste-Marie a porté ses fruits.

Dans son discours vendredi soir, Paul St-Pierre Plamondon a fait connaitre son intention de rendre la pareille à Yves-François Blanchet, qui avait effectué quelques présences sur le terrain pour le nouveau chef péquiste lors des élections provinciales de l’automne.

«Vous étiez là pour nous lors des dernières élections, regardez-nous bien aux prochaines élections fédérales. On va être là, on va être à vos côtés, on va tout donner. On va vivre des moments extraordinaires ensemble», avait-il lancé, après avoir salué la «remontée historique» du Bloc en 2019 sous M. Blanchet.