Le Bloc québécois, «guichet unique de tous les indépendantistes», dit Blanchet

Accueilli avec force par les siens au deuxième jour du congrès, Yves-François Blanchet a remis la souveraineté à l’avant-scène en présentant le Bloc québécois comme le «guichet unique de tous les indépendantistes».

Même s’il y a des souverainistes «dans les autres partis», «ils ont tous et toutes leur place au Bloc québécois», a prononcé le chef dans un discours-fleuve de 45 minutes samedi matin.

«Nous avons le devoir de rassembler tous les souverainistes», a-t-il dit.

M. Blanchet a néanmoins un chouchou à Québec : le Parti québécois (PQ) de Paul St-Pierre Plamondon, dont l’allocution d’hier soir a signalé le début d’une nouvelle phase de rapprochement, voire de coopération entre les deux formations.

C’est non sans ironie que le chef bloquiste a invité la Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault à tenir leur prochain congrès à Ottawa pour leur ouvrir les yeux sur la réelle nature du Canada, une «pétro-monarchie».

L’épithète est revenue à plusieurs reprises. M. Blanchet a pesté contre «les trippeux de pétrole et de monarchie» qui «prennent votre argent et qui l’investissent pour contester votre langue et vos valeurs» et qui «utilisent les tribunaux pour annuler les lois du Québec».

«Votre argent, leurs tribunaux, leurs lois, contre vous, contre le Québec.»