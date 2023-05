DION, Thérèse



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), Québec, le 14 mai 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée dame Thérèse Dion. Née à Québec le 1er novembre 1928, elle était la fille de feu dame Marie-Blanche Chamberland et de feu monsieur Lucien Dion. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àle mercredi 24 mai 2023 de 19 h à 22 h.où les membres de la famille vous accueilleront à compter de 10 h. Le corps sera par la suite porté en terre au cimetière Belmont. Madame laisse dans le deuil ses enfants : Guy Bélanger (Suzie Boivin), Claire Bélanger, Edith Bélanger (Paul Lamothe); ses petits-enfants: Sophie Bélanger, Simon-Pierre Bélanger, Stéphanie Bélanger, Catherine Bélanger; ses 9 arrière-petits-enfants; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs : Pierrette, Rodrigue, Bernadette (feu René Rod), Louisette, Yvette (feu Jean-Charles Dumas), Rita (feu Jean-Baptiste Côté), Cécile Dion (feu Gaston), Réjean Gaumont (feu Françoise) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la mère de : Yves Bélanger, Claude Bélanger et la sœur de : Marcel, Marie-Paule (Charles Gagnon), tous décédés. La famille remercie tout le personnel de l'IUCPQ pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Les Funérailles sont sous la direction de :