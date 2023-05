MARCOUX, Gilles



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 30 avril 2023, à l'âge de 75 ans et 7 mois, est décédé monsieur Gilles Marcoux, fils de feu madame Yvette Roy et de feu monsieur Jean-Baptiste Marcoux.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, en l'Églisedès 10 h.L'inhumation se fera de façon privé, ultérieurement. Il est possible de visionner et participer la cérémonie, en temps réel, au lien zoom suivant : I.D. 858 9518 5335 M.D.P. 829321. Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Jocelyne, Daniel (Jacinthe Arseneault), Diane (feu Richard Lavoie) ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, parents et ses nombreux amis de Gatineau et de Québec. Outre ses parents, il est parti rejoindre son frère et sa soeur, Alain et Lucie. La famille tient à remercier le personnel des soins intensifs de l'Hôpital l'Enfant-Jésus, ainsi que le personnel de la Maison Beauport, pour les bons soins prodigués.