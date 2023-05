En mode lecture: un siècle d’histoire vietnamienne

Remontant le cours du temps, ce roman nous offre une incroyable plongée dans le Viêt Nam du siècle dernier.

Hà Nôi, 1972. Les sirènes hurlent et partout, dans la ville, des haut-parleurs crachent le même message : « Alerte, citoyens ! Alerte, citoyens ! Bombardiers américains à l’approche. » Alors brutalement on est là-bas, avec la jeune Huong et sa grand-mère Diêu Lan, à courir dans les rues et à chercher désespérément un abri sous terre qui ne soit pas déjà occupé. Mais les bombes n’attendent pas. Elles commencent à tomber, et tant pis pour celles et ceux qui n’ont pu trouver de refuge à temps.

Par chance, Huong et sa grand-mère s’en tireront. Et à leur côté, une fois le raid aérien terminé, on découvrira les bâtiments effondrés, les cratères de bombes, les maisons éventrées, les morceaux de cadavres, les cris, les pleurs, la résilience...

Un siècle très noir

Tout de suite, on est donc plongé dans l’horreur de la guerre du Viêt Nam. Mais pas que. Remontant aussi jusqu’à l’époque où le pays était encore occupé par les Français, ce roman fait brillamment revivre un siècle d’histoire vietnamienne, qu’on ne savait pas aussi terrible.

Car après l’occupation française et l’invasion japonaise, il y a eu la grande famine de 1945, qui aurait tué pas loin de deux millions de paysans. Puis il y a eu la réforme agraire mise en place par le Parti communiste vietnamien. Une initiative qui a déchiré la famille de Diêu Lan et qui a conduit à la mort un nombre incalculable de propriétaires terriens, l’idée étant de partager les terres avec le peuple...

Finalement, un roman poignant plein d’espoir et d’humanité.

À LIRE AUSSI CETTE SEMAINE

Nous aurions pu être des princes

Photo fournie par les Éditions Albin Michel

À travers les neuf nouvelles plutôt crues de ce recueil, on peut se faire une assez bonne idée de la réalité des Cambodgiens qui ont fui Pol Pot et le régime des Khmers rouges pour venir s’installer aux États-Unis. Plus précisément à Stockton, en Californie, où cette communauté déracinée tente désespérément de s’adapter. Très bon et touchant.

La Bibliothèque de Minuit

Photo fournie par les Éditions Le livre de poche

Alors qu’elle n’a que 35 ans, Nora Seed décide qu’il est temps de mettre fin à ses jours. La mort de son chat a en quelque sorte été la goutte qui a fait déborder le vase. Mais juste avant de passer à l’acte, elle va se retrouver dans une étrange bibliothèque où elle n’aura qu’à piocher dans les livres qui l’entourent pour modifier son parcours et se choisir un autre destin. Un roman qui a remporté un très vif succès dans sa version grand format.

Notre Colette

Photo fournie par les Éditions Flammarion

Si elle avait toujours été de ce monde, celle qui nous a donné Claudine à l’école, Chéri, Sido ou La chatte aurait eu 150 ans cette année. Aussi hardie que talentueuse, Colette a été admirée par quantité de personnalités — dont Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Françoise Sagan et Audrey Hepburn — et c’est à travers les lettres qu’elle a reçues qu’on pourra ici la découvrir ou la redécouvrir.

Ma cuisine pour toute la famille

Photo fournie par les Éditions Marabout

En Angleterre, Ella Mills est assez connue. Sous le nom de Deliciously Ella, elle signe un blogue de recettes santé et propose même des produits vendus en magasin. Cela dit, elle prône une cuisine saine qui boude les aliments transformés et accorde une grande place aux fruits et aux légumes. Si on souhaite manger mieux, les 100 recettes de cet ouvrage nous seront donc d’un grand secours.

Frissons garantis

Photo fournie par les Éditions Albin Michel

Les brouillards noirs

Violoncelliste de concert, Raphaël Chauvet ne se serait jamais douté qu’un jour, il allait devoir jouer les détectives. C’est pourtant ce qui va arriver lorsque son ex-femme, à qui il n’a pas parlé depuis 11 ans, va l’appeler pour lui annoncer que leur fille Maude a disparu. Partie en vacances sur les îles Féroé, au large de l’Europe du Nord, elle n’est tout simplement pas revenue comme prévu. Alors est-ce qu’il pourrait se rendre là-bas afin de la retrouver ?

Une très sanglante tradition

Une fois sur place, Raphaël se heurtera assez vite à l’hostilité des gens du coin. Même la police locale ne semblera pas vraiment vouloir lui venir en aide. Et la raison est toute simple : apparemment, Maude faisait partie des jeunes militants qui ont tenté d’empêcher les pêcheurs de la baie de Vidvík de se livrer au grindadráp, une pratique ancestrale autorisant le massacre de milliers de baleines pilotes et de dauphins même si le mercure contenu dans leurs graisses les rend impropres à la consommation.

En nous plongeant sans concession dans l’atmosphère froide et oppressante de ces lointaines îles danoises, la quête de ce père complètement dépassé par les événements est un vrai bonheur de lecture.