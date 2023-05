LAMONTAGNE, Gaston



A Longueuil, le 18 mars 2023, à l’âge de 92 ans, est décédé Monsieur Gaston Lamontagne, époux de Jeannine Beaudoin. Il était le fils de feu Donat Lamontagne et de feu Berthe Huot. Il était originaire de Charny et demeurait à Longueuil. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Boris (Angela Gauvreau) et Sonia (Eric Bernier); ses petits-enfants Loukina (Philippe), Inaki, Joanie et Alicia; ses sœurs et son frère : Marthe (feu Jean-Claude Dussault), Robert (Nicole Demers) et Edith (Gilles Lessard); ses belles sœurs, neveux et nièces, parents et ami(e)s. Il rejoint sa sœur et ses frères l’ayant précédé : Annie, Marcel, Léon et Claude. La famille remercie le CHSLD René Lévesque pour leurs bons soins. La famille vous accueilleraLa mise en terre des cendres aura lieu le samedi 17 juin 2023 à 11 heures au cimetière de Charny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société d’Alzheimer du Canada.