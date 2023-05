Festival Metro Metro: Lil Wayne commence 3h en retard et chante 15 minutes

Lil Wayne a offert une prestation hier soir au festival Metro Metro, mais non sans délai.

Le festival a commencé trois heures plus tard que prévu en raison de problèmes techniques.

Suite à ce début périlleux, le spectacle s’est bien déroulé, et ce, jusqu’à ce que la tête d’affiche embarque sur scène.

Lorsque Lil Wayne a commencé sa performance, ce n’était pas le moment pour les spectateurs d’aller à la salle de bain, d’éternuer ou de cligner des yeux, car la vedette n’a chanté que 15 minutes. La performance s’est terminée abruptement à 23h01 lorsque son micro a coupé.

Lil Wayne a joué 15 minutes à Metro Metro 2023 et s’est fait couper le son. #lilwayne #metrometro pic.twitter.com/61ASZqasZ5 — 99scenes.com (@99scenes) May 20, 2023

Le rappeur a tout de même eu le temps d’interpréter des succès tels Mr. Carter, Mona Lisa, Uproar, Blunt Blowin et 6 Foot 7 Foot, en remerciant chaleureusement la foule entre chaque chanson.

Heureusement, le festival s’est terminé sans anicroches cette fois. Rappelons que des débordements avaient eu lieu l’an passé alors que plusieurs festivaliers avaient renversé une barrière de sécurité pour y pénétrer sans payer et d’autres avaient escaladé le Stade pour contourner l’admission.

Cette année, les organisateurs du festival ont assuré que le site était beaucoup plus sécuritaire. Des barrières plus hautes et plus solides ont été érigées et le festival s’est assuré d’avoir plus de gardes de sécurité pour surveiller le site.